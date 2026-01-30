La nueva serie de uno de los actores de comedia más aclamados por el público ya llega a HBO Max + Seguir en









Esta nueva serie de HBO Max promete encantar a los fanáticos de la comedia, de la mano de uno de los actores más aclamados de este género.

La serie se estrenará durante marzo de 2026. Imagen: HBO Max

HBO Max renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan su oferta. Dentro de las nuevas propuestas de series, regresos y películas, este primer mes del año marcará una diferencia para la plataforma.

Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que encanten a su público y los críticos durante su estreno. Uno de esos títulos llegará a la plataforma dentro de muy poco, y esto es todo lo que debes saber para no perderte de nada:

rooster-hbo-1 De qué trata "Rooster" La historia sigue a un autor de mediana edad, interpretado por Steve Carell, que visita un campus universitario para dar una lectura de su trabajo y termina involucrándose inesperadamente en la vida académica y en la de su propia familia.

La serie explora la relación complicada entre este escritor y su hija adulta, quien también asiste a ese campus universitario, mezclando situaciones graciosas con temas familiares, diferencias generacionales y emotividad.

Avance de "Rooster" Embed - Giving it the old college try. Steve Carell stars in #Rooster premiering March 2026 | HBOMax Reparto de "Rooster" El reparto principal de rooster se conforma de:

Steve Carell

Charly Clive

Danielle Deadwyler

Phil Dunster

John C. McGinley

Lauren Tsai La serie se estrenará durante marzo de 2026, contará con diez episodios y promete encantar a los fanáticos de la comedia, de la mano de uno de los actores más reconocidos por sus actuaciones en el género.