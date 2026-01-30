HBO Max renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan su oferta. Dentro de las nuevas propuestas de series, regresos y películas, este primer mes del año marcará una diferencia para la plataforma.
La nueva serie de uno de los actores de comedia más aclamados por el público ya llega a HBO Max
Esta nueva serie de HBO Max promete encantar a los fanáticos de la comedia, de la mano de uno de los actores más aclamados de este género.
-
¡Última chance! Este peliculón de Marvel se está por despedir de Netflix para siempre
-
Liam Neeson regresa a Netflix con "En tierra de santos y pecadores", un neo western imperdible
Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que encanten a su público y los críticos durante su estreno. Uno de esos títulos llegará a la plataforma dentro de muy poco, y esto es todo lo que debes saber para no perderte de nada:
De qué trata "Rooster"
La historia sigue a un autor de mediana edad, interpretado por Steve Carell, que visita un campus universitario para dar una lectura de su trabajo y termina involucrándose inesperadamente en la vida académica y en la de su propia familia.
La serie explora la relación complicada entre este escritor y su hija adulta, quien también asiste a ese campus universitario, mezclando situaciones graciosas con temas familiares, diferencias generacionales y emotividad.
Avance de "Rooster"
Reparto de "Rooster"
El reparto principal de rooster se conforma de:
-
Steve Carell
Charly Clive
Danielle Deadwyler
Phil Dunster
John C. McGinley
Lauren Tsai
La serie se estrenará durante marzo de 2026, contará con diez episodios y promete encantar a los fanáticos de la comedia, de la mano de uno de los actores más reconocidos por sus actuaciones en el género.
Dejá tu comentario