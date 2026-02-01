Para quienes les gusten las series de misterio: Netflix estrena un nuevo thriller que juega con la identidad y el engaño + Seguir en









La plataforma de streaming agrega a su catálogo en febrero un retrato cinematográfico oscuro de berlín.

Netflix estrena un thriller de espionaje imperdible en febrero.

Netflix amplía su catálogo de series europeas con el estreno de "Unfamiliar", un thriller de espionaje que combina tensión, conflictos emocionales y un retrato oscuro de Berlín. La producción, creada por Paul Coates y desarrollada por Gaumont, el estudio detrás de "Barbarians" y "Lupin", llegará a la plataforma el 5 de febrero de 2026 con una miniserie de seis episodios.

Esta serie promete atrapante acción y dramas personales, dirigida a los amantes de los thrillers contemporáneos que exploran relaciones complejas y situaciones límite. "Unfamiliar" destaca por su enfoque más humano y doméstico, alejándose de los clichés del género para profundizar en las consecuencias emocionales de una vida en la clandestinidad.

unfamiliar netflix De qué trata "Unfamiliar" La trama sigue a Simon y Meret, una pareja de exagentes que dirige "The Nest", una casa de seguridad secreta donde protegen a personas que necesitan desaparecer. Sin embargo, su pasado vuelve para perseguirlos cuando un peligro que creían superado reaparece, obligándolos a huir de asesinos, agentes rusos y el servicio de inteligencia alemán.

La situación se complica cuando su hija se ve involucrada, poniendo en riesgo su identidad y su vida. Mientras intentan salvar su matrimonio y proteger a su familia, Simon y Meret deben enfrentar no solo a enemigos externos, sino también a los secretos y mentiras que los separan.

Tráiler de "Unfamiliar" Embed - Unfamiliar | Official Trailer | Netflix Reparto de "Unfamiliar" El elenco principal de "Unfamiliar" está conformado por:

Susanne Wolff (en el papel de Meret).

Felix Kramer (como Simon).

Samuel Finzi (en un rol clave dentro de la trama).

