Para quienes les gusten las series de misterio: Netflix estrena un nuevo thriller que juega con la identidad y el engaño

Netflix amplía su catálogo de series europeas con el estreno de "Unfamiliar", un thriller de espionaje que combina tensión, conflictos emocionales y un retrato oscuro de Berlín. La producción, creada por Paul Coates y desarrollada por Gaumont, el estudio detrás de "Barbarians" y "Lupin", llegará a la plataforma el 5 de febrero de 2026 con una miniserie de seis episodios.
Esta serie promete atrapante acción y dramas personales, dirigida a los amantes de los thrillers contemporáneos que exploran relaciones complejas y situaciones límite. "Unfamiliar" destaca por su enfoque más humano y doméstico, alejándose de los clichés del género para profundizar en las consecuencias emocionales de una vida en la clandestinidad.
De qué trata "Unfamiliar"
La trama sigue a Simon y Meret, una pareja de exagentes que dirige "The Nest", una casa de seguridad secreta donde protegen a personas que necesitan desaparecer. Sin embargo, su pasado vuelve para perseguirlos cuando un peligro que creían superado reaparece, obligándolos a huir de asesinos, agentes rusos y el servicio de inteligencia alemán.
La situación se complica cuando su hija se ve involucrada, poniendo en riesgo su identidad y su vida. Mientras intentan salvar su matrimonio y proteger a su familia, Simon y Meret deben enfrentar no solo a enemigos externos, sino también a los secretos y mentiras que los separan.
Tráiler de "Unfamiliar"
Reparto de "Unfamiliar"
El elenco principal de "Unfamiliar" está conformado por:
Susanne Wolff (en el papel de Meret).
Felix Kramer (como Simon).
Samuel Finzi (en un rol clave dentro de la trama).
