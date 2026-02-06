Luego de dos años de espera, regresa la serie de acción más ambiciosa de Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming global anunció la segunda temporada de su serie de accion más ambiciosa hasta el momento.

Uno de los grandes ejes será el desarrollo del personaje de Saul, que asumirá un papel crucial en este nuevo escenario. Freepik

Netflix puede llegar a invertir mucho dinero cuando decide apostar fuerte por una serie o una película. El problema es que ese despliegue económico no siempre garantiza el éxito. Con "El problema de los 3 cuerpos", la posibilidad de cancelación llegó a planear sobre la que es la serie de ciencia ficción más ambiciosa de la plataforma. Finalmente, fue renovada y, tras dos años de espera, regresará en 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la propia plataforma, se confirmó que la segunda temporada de "El problema de los 3 cuerpos" se estrenará este mismo año, aunque por ahora no revelaron demasiados detalles sobre los nuevos episodios.

De qué trata la segunda temporada de "El problema de los 3 cuerpos" La segunda temporada de "El problema de los 3 cuerpos" continuará directamente las consecuencias del descubrimiento de la amenaza extraterrestre y del contacto con los San-Ti. Aunque Netflix aún no publicó una sinopsis oficial detallada, la historia se adentrará en una nueva fase del conflicto: ya no se trata de si los alienígenas existen, sino de cómo la humanidad puede prepararse para su llegada.

La temporada se apoyará en gran medida en El bosque oscuro, el segundo libro de la trilogía de Cixin Liu. En este punto, los gobiernos del mundo ponen en marcha el llamado Proyecto Wallfacer, una iniciativa en la que se concede a ciertos individuos un poder casi ilimitado para diseñar planes secretos de defensa contra los San-Ti.

Uno de los grandes ejes será el desarrollo del personaje de Saul, que asumirá un papel crucial en este nuevo escenario y deberá enfrentarse tanto a la presión política como a dilemas personales. La serie explorará cómo reaccionan las distintas facciones humanas ante la amenaza y supervivencia.

Tráiler de "El problema de los 3 cuerpos" Embed - El problema de los 3 cuerpos | Tráiler final | Netflix Reparto de "El problema de los 3 cuerpos" Si bien Netflix aún no confirmó la fecha oficial de estreno, se espera que la producción creada por David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo, se estrene a finales de 2026, con el regreso de su reparto original: Jess Hong como Jin Cheng

Liam Cunningham como Thomas Wade

Eiza González como Auggie Salazar

Jovan Adepo como Saul

Temas Streaming

Netflix