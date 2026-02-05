Netflix prepara una película inspirada en Notting Hill: será protagonizada por Lisa de Blackpink + Seguir en









El proyecto contará con un guion de Katie Silberman, responsable de filmes como Booksmart y Set It Up, y será producida por David Bernad, uno de los nombres detrás de The White Lotus.

Netflix prepara una película inspirada en Notting Hill: será protagonizada por Lisa de BLACKPINK.

A más de 25 años de su estreno, Notting Hill continúa siendo una de las comedias románticas más influyentes del cine. La historia de amor entre una celebridad y una persona común, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, dejó una huella difícil de borrar en el género. En ese contexto, Netflix prepara una nueva película inspirada en el clásico, que ya tiene protagonista confirmada: Lisa, integrante del grupo BLACKPINK.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La estrella del K-pop Lalisa Manoban encabezará el proyecto, en lo que será su primer papel protagónico en el cine. La cantante, oriunda de Tailandia, ya había incursionado en la actuación con su debut en la tercera temporada de la exitosa serie de HBO Max, The White Lotus. Además, tiene confirmada su participación en otra producción de Netflix, titulada "Tygo", donde compartirá pantalla con el actor surcoreano Don Lee.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/2019483592275984603&partner=&hide_thread=false LISA protagonizará una nueva comedia romántica inspirada en 'Notting Hill'. La película está escrita por Katie Silberman (Booksmart) pic.twitter.com/IQt0RI7zOD — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 5, 2026 Todo lo que se sabe de la nueva película inspirada en Notting Hill El guion del proyecto estará a cargo de Katie Silberman, conocida por sus trabajos en filmes como Booksmart y Set It Up. Además, la película estará producida por David Bernad, reconocido por su trabajo en The White Lotus. En este sentido, se espera que Lisa asuma el rol de una superestrella que se enamora de un hombre común, un papel que supo interpretar de gran manera Julia Roberts.

Según trascendió, la idea de desarrollar una historia inspirada en el film de 1999 surgió de conversaciones entre Bernad y Lisa durante el rodaje de la tercera temporada de The White Lotus. Allí, la cantante y bailarina recibió elogios por su actuación natural y su presencia en pantalla, lo que abrió definitivamente la puerta a nuevos proyectos en cine y televisión.

En redes sociales, el anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos de la artista. Muchos seguidores celebraron el giro en la carrera de Lisa y lo interpretaron como el comienzo de una nueva etapa artística. Incluso, algunos fans señalaron que ahora la cantante estaría explorando oportunidades que antes no había podido desarrollar plenamente bajo la órbita de su antigua agencia, YG Entertainment.

lisa blackpink La cantante, oriunda de Tailandia, ya había incursionado en la actuación con su debut en la tercera temporada de la exitosa serie de HBO Max, The White Lotus. En diciembre de 2023, la compañía anunció que las integrantes de BLACKPINK renovaron su contrato únicamente para actividades grupales y acordaron no extender los vínculos individuales para proyectos en solitario. De esta manera, Lisa quedó en libertad para enfocarse en la actuación, la música y otros trabajos por fuera de la agencia. Desde entonces, fundó su propio sello LLOUD y lanzó su álbum "Alter Ego", con canciones como "Rockstar", "FXCK UP THE WORLD" o "New Woman", junto a Rosalía. Mientras se espera por definiciones sobre el reparto y la trama, el proyecto tendrá la intención de recuperar el encanto y esencia de Notting Hill desde una mirada actual, con una estrella mundial al frente y una historia de amor pensada para conectar con nuevas audiencias.

Temas Películas

Netflix