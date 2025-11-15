Netflix estrenó "El cuco de cristal": el thriller español que mezcla un trasplante de corazón con un caso sin resolver







La nueva serie de seis capítulos es una adaptación de una novela escrita por Javier Castillo, el autor del éxito "La chica de la nieve".

Dirigida por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo, la serie combina líneas temporales y un misterio que conecta varias décadas.

En los últimos años, las producciones españolas se convirtieron una de las preferidas del catálogo de Netflix. Desde éxitos como "La casa de papel" o "Élite" hasta thrillers llenos de suspenso y tensión, el atractivo de estas ficciones está en cómo combinan giros inesperados y drama con tramas policiales que te mantienen al borde del asiento.

Ahora, la plataforma volvió a apostar por Javier Castillo, uno de los escritores más leídos del país europeo. Luego del fenómeno de "La chica de nieve", llegó "El cuco de cristal", una miniserie que trae secretos familiares, pasados ocultos y un caso sin resolver.

el cuco de cristal Tráiler de "El cuco de cristal" Embed - El cuco de cristal | Tráiler oficial | Netflix ¿De qué trata "El cuco de cristal"? La serie sigue la historia de Clara Melo, una joven médica residente que sufre un infarto que la deja al borde de la muerte. Gracias a un trasplante de corazón, consigue sobrevivir, pero la intervención trae una inquietud que no puede ignorar: ¿Quién fue la persona que le dio esa segunda oportunidad?.

Sin embargo, esa búsqueda se trasforma en una investigación que la conecta con el fallecimiento de Carlos, su donante. Pero, al intentar reconstruir el pasado, nuestra protagonista descubre secretos oscuros que involucran a varios habitantes del pueblo al que viajó para seguir las pistas.

Protagonizada por Catalina Sopelana, Álex García e Itziar Ituño, "El cuco de cristal" llegó a Netflix el 14 de noviembre.

el cuco de cristal Reparto de "El cuco de cristal" Catalina Sopelana como Clara Merlo.

Álex García como Miguel Ferrer.

Itziar Ituño como Marta Ruiz.

Iván Massagué como Rafael.

Tomás del Estal como Gabriel.

Alfons Nieto como Juan Ferrer Merlo.

Alicia Armenteros como Mónica.

Daniel Chamorro como Ribo.

Irene Rojo como Silvia Luna.

Lucía Barrado como Patricia.

Roque Ruíz como Carlos Ferrer Merlo.

