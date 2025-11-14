La quinta será la última temporada: esta aclamada serie de Netflix confirmó su final







La plataforma de streaming anunció cuándo es que llegará el final de su historia de fantasía más popular y qué se espera de los próximos episodios.

La serie de fantasía llegará a su fin con su quinta temporada.

Después de meses de rumores, Netflix confirmó que The Witcher llegará a su cierre definitivo con su quinta temporada. La producción ya se prepara para despedirse y promete cerrar las historias de Geralt, Yennefer y Ciri con una trama que dejará felices a todos los fanáticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio llega justo después de una etapa de cambios en el elenco y una recepción muy dividida entre los fanáticos, especialmente por la salida de Henry Cavill. De todas formas, el equipo confía en que Liam Hemsworth va a dejar su marca en el papel del brujo más famoso de la plataforma.

The witcher Gentileza - IMDb ¿Qué va a pasar en la quinta temporada de "The Witcher"? La última entrega retomará los sucesos del final de la cuarta temporada, donde Geralt recibe el título de caballero, Yennefer planea reunir a unas poderosas hechiceras y Ciri queda en manos del mercenario Leo Bonhart. Todo esto mientras la profecía que anticipa su papel en el fin del mundo sigue en marcha.

Los guionistas se basarán en los dos últimos libros de la saga escrita por Andrzej Sapkowski: "La torre de la golondrina" y "La dama del lago". Los nuevos episodios van a mostrar nuevas alianzas, traiciones y batallas, con Geralt, Yennefer y Ciri enfrentando enemigos como el mago Vilgefortz y el emperador nilfgaardiano Emhyr Var Emreis.

Netflix todavía no confirmó la fecha de estreno, pero se sabe que la temporada ya completó su rodaje y se encuentra en proceso de posproducción.

¿De qué se trata "The Witcher"? The Witcher es una historia de fantasía épica ambientada en un lugar lleno de magia, criaturas y reinos en conflicto. Su protagonista, Geralt de Rivia, es un brujo cazador de monstruos que viaja de pueblo en pueblo resolviendo encargos mientras intenta mantenerse al margen de la política. A lo largo de la serie, se cruza con Yennefer, una poderosa hechicera con una historia muy fuerte, y con Ciri, una joven princesa con un destino sobrenatural que la une al brujo por lazos más profundos que la sangre. Desde su estreno, la serie se convirtió en una de las producciones más vistas del catálogo de Netflix, conquistando a millones de fanáticos. Tráiler de "The Witcher" El tráiler de la cuarta temporada, que se estrenó en octubre del 2025, se puede ver acá: Embed - The Witcher: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "The Witcher" El elenco de la quinta temporada contará con: Liam Hemsworth como Geralt de Rivia

Freya Allan como Ciri

Anya Chalotra como Yennefer

Joey Batey como Jaskier

Laurence Fishburne (rol aún no revelado)

Meng’er Zhang (personaje por confirmar)

Danny Woodburn (personaje por confirmar)

Mimi M. Khayisa como Fringilla

Cassie Clare como Philippa

Anna Shaffer como Triss

Temas Netflix

Streaming