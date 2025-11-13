La miniserie adictiva de Netflix que te mantendrá pegado a la televisión con cada capítulo







Una propuesta ideal para los fanáticos de los thrillers psicológicos, que los va a dejar con ganas de más.

El nuevo thriller psicológico de Netflix. Imagen: Netflix

La nueva serie de Netflix llega para poner a prueba los nervios de los fanáticos del suspenso. Con una trama llena de misterio, giros inesperados y personajes que esconden más de lo que muestran, esta historia se convierte en una de esas producciones que cuesta dejar en pausa.

Creada por uno de los responsables de Homeland, La bestia en mí combina drama psicológico y thriller con un ritmo que no da respiro. Cada capítulo va tejiendo una red de sospechas, secretos y emociones intensas, ideal para quienes disfrutan las ficciones que obligan a mirar “sólo un episodio más”.

La bestia en mí La imperdible serie de Netflix para los amantes del terror psicológico. Imagen: Netflix De qué trata La bestia en mí, el estreno de Netflix La historia sigue a Aggie Wiggs, una escritora reconocida que intenta reconstruir su vida tras la trágica muerte de su hijo. Su rutina cambia por completo cuando un nuevo vecino se muda a la casa de al lado: Nile Jarvis, un empresario que fue sospechoso de la desaparición de su esposa. Intrigada por él, Aggie decide escribir sobre su historia sin imaginar lo que esa decisión despertará.

A medida que la escritora se adentra en el pasado de Jarvis, la tensión crece. Lo que empieza como una simple investigación se transforma en una peligrosa obsesión donde nada es lo que parece. Con un tono oscuro y una atmósfera cargada de inquietud, la serie plantea una pregunta constante: ¿quién es realmente la bestia?

Netflix: tráiler de La bestia en mí Embed - La bestia en mí | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de La bestia en mí Claire Danes

Matthew Rhys

Brittany Snow

Natalie Morales

David Lyons

