Llega a Netflix "El último samurái en pie": la impactante serie japonesa de acción y supervivencia

Ambientada en el siglo XIX, la producción sigue a Shujiro, un guerrero que arriesga su vida en una competencia por salvar a su familia.

Basada en un manga, la serie de seis episodios destaca por sus combates llenos de acción y tensión.

En los últimos años, Netflix encontró en las producciones japonesas sus nuevos grandes éxitos. Series como "Alice in Borderland", "Giri/Haji" o "Yu Yu Hakusho", demostraron que las historias que combinan tradición, estrategia y emociones intensas llegan, rápidamente, al Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming.

Ahora, la app suma "El último samurái en pie", un título que promete capturar la escancia de los antiguos combates y guerreros, pero en una trama donde solo uno puede sobrevivir.

Basada en el manga y la novela homónimos creados por Shogo Imamura e ilustrados por Katsumi Tatsuzawa, la ficción combina lo ancestral con acción, tragedia y una reflexión sobre el sacrificio y la redención. Sin dudas, uno de los estrenos más impactantes de este noviembre.

samurai Tráiler de "El último samurái en pie" Embed - El último samurái en pie | Tráiler oficial | Netflix ¿De qué trata "El último samurái en pie"? Ambientada a fines del siglo XIX, durante el período Meiji, la serie sitúa su historia en el monasterio Tenry-ji de Kioto, donde 292 guerreros se reúnen bajo una misma promesa: ganar 100.000 millones de yenes y alcanzar la gloria eterna.

Pero el desafío no es una simple competencia, ya que, para triunfar, los participantes deben arrebatar las etiquetas de madera de sus oponentes y sobrevivir a una travesía mortal que los llevará hasta Tokio.

samurai2 Sin embargo, Shujiro Saga, nuestro protagonista, no pelea por ambición ni fama, sino por salvar a su esposa e hijo enfermos. Así, cada enfrentamiento es una meditación sobre la lealtad, la culpa y el precio del deber. Luego de presentación en el 30.º Festival Internacional de Cine de Busan, la miniserie de seis episodios llegó a Netflix el 13 de noviembre de 2025. Reparto de "El último samurái en pie" Junichi Okada como Shujiro Saga.

Yumia Fujisaki como Futaba Katsuki.

Kaya Kiyohara como Iroha Kinugasa.

Masahiro Higashide como Kyojin Tsuge.

Shota Sometani como Kocha Kamuy.

Taichi Saotome como Shikura Adashino.

Yuya Endo como Sansuke Gion.

Taiiku Okazaki como Jinroku Keage.

Kairi Jo como Shinjiro Sayama.

Yasushi Fuchikami como Sakura.

