Netflix: la película de terror basada en un best seller que dura 90 minutos

¿Existe un autor más terrorífico que Stephen King ? Con su estilo característico y su mente oscura, ha traumado a jóvenes y grandes de diferentes décadas. Sus obras han sido tan espeluznantes que más de un director no dudó en adaptarla en películas , como IT o El Resplandor , que hasta el día de hoy son consideradas clásicos del género.

Al internarse por ese insondable campo de hierba, en cuestión de minutos los hermanos se desorientan y se pierden , más profundamente de lo que parece posible. Los gritos del niño se vuelven cada vez más desesperados. El campo parece tener vida propia, un espacio donde las distancias son incalculables, y en el que habita una ominosa presencia. Pronto descubren que no hay escapatoria.

Esta película está basada en el relato corto de terror In the Tall Grass escrito por Stephen King y su hijo Joe Hill. Vincenzo Natali (Splice. Experimento mortal, Cube) dirige y escribe este filme que protagonizan Patrick Wilson (Annabelle vuelve a casa), Laysla De Oliveira (Código 8), Avery Whitted (La desaparición de Sidney Hall) y Harrison Gilbertson (No mires).

Tráiler de "En la hierba alta", película de terror de Netflix

Reparto de "En la hierba alta", película de terror de Netflix