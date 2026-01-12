Paramount demanda a Warner Bros. Discovery y busca detalles financieros del acuerdo con Netflix + Seguir en









El litigio se produce después de que la junta directiva de Warner Bros. Discovery rechazara en su totalidad la última oferta en efectivo de 30 dólares por acción de parte de Paramount.

Siguen los movimientos en torno a la venta de Warner Bros.

El intento hostil de Paramount Skydance de adquirir Warner Bros. Discovery tomó un nuevo giro legal.

Paramount Skydance, propiedad de David Ellison, demandó el lunes a Warner Bros. Discovery para obligar a WBD a revelar los detalles financieros de su acuerdo de 83 millones de dólares con Netflix.

Paramount también anunció que planea iniciar una disputa por poderes en nombre de WBD: la compañía anunció que nombrará a un grupo de directores "que, de conformidad con sus deberes fiduciarios, ejercerán el derecho de WBD, según el Acuerdo con Netflix, de participar en la oferta de Paramount y formalizar una transacción con Paramount".

El litigio se produce después de que la junta directiva de Warner Bros. Discovery rechazara en su totalidad la última oferta en efectivo de 30 dólares por acción de Paramount por WBD, la octava oferta de Ellison y sus patrocinadores, incluido su rico padre, Larry Ellison.

“WBD no ha incluido ninguna divulgación sobre cómo valoró el capital de Global Networks, cómo valoró la transacción general de Netflix, cómo funciona la reducción del precio de compra de la deuda en la transacción de Netflix o incluso cuál es la base para su 'ajuste de riesgo' de nuestra oferta en efectivo de u$s30 por acción”, escribió el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, en una carta abierta a los accionistas de WBD el lunes.

La demanda de Paramount a Warner Bros. El lunes, Paramount presentó una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware para solicitar al tribunal "que simplemente ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas de WBD tengan lo que necesitan para poder tomar una decisión informada sobre si presentar sus acciones en nuestra oferta", escribió Ellison. Antes de la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery de 2026, Paramount propondrá una enmienda a los estatutos de WBD para exigir la aprobación de los accionistas de WBD para cualquier separación de las Redes Globales. Si WBD convoca una junta extraordinaria antes de su junta anual para votar sobre el acuerdo con Netflix, Paramount solicitará poderes para oponerse a dicha aprobación, según la carta abierta de David Ellison.