Netflix presentó el tráiler de "El último gigante", la nueva película protagonizada por Oscar Martínez y Matías Mayer + Seguir en









Una conmovedora historia dirigida y escrita por Marcos Carnevale, filmada en los impactantes paisajes de las Cataratas del Iguazú, Misiones

La nueva película llega a Netflix en abril.

Netflix presentó el tráiler oficial de El último gigante, la nueva película hecha en Argentina, protagonizada por Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano, con la participación especial de Luis Luque.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El film dirigido y escrito por Marcos Carnevale estrenará globalmente en Netflix el 1° de abril.

De qué trata El último gigante El último gigante narra la historia de Boris, un carismático guía en las Cataratas del Iguazú, que ve tambalear su mundo cuando el padre que nunca estuvo regresa a su vida. Lo que comienza como un reencuentro incómodo, se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix Grabada en los impactantes paisajes de las Cataratas del Iguazú, Misiones, marca el regreso cinematográfico de Oscar Martínez a la pantalla argentina y propone una conmovedora historia que invita a reflexionar sobre la fuerza transformadora del perdón. La nueva película de Marcos Carnevale está producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films.

El último gigante llega a Netflix el 1° de abril. Estreno en cines selectos de Argentina el 26 de marzo.