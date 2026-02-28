Netflix estrena una serie de suspense con dos de sus actrices más aclamadas cómo protagonistas + Seguir en









La plataforma de streaming estrenó el trailer de su nueva serie de suspenso, una adaptación literaria que promete encantar a los fanáticos de la historia, tras su llegada en marzo.

Netflix continúa reforzando su apuesta por las adaptaciones literarias, una estrategia que viene consolidando desde hace tiempo y que le ha dado grandes resultados. Freepik

Netflix continúa reforzando su apuesta por las adaptaciones literarias, una estrategia que viene consolidando desde hace tiempo y que le ha dado grandes resultados. En los últimos meses, la plataforma estrenó títulos como Agatha Christie: Las siete esferas y Gente que se conoce de vacaciones, mientras que uno de sus mayores fenómenos globales, Los Bridgerton, está inspirado en las exitosas novelas de Julia Quinn.

En ese camino, la compañía ya adelantó cuáles serán sus grandes apuestas para este año, y entre ellas se destaca una nueva serie de suspenso basada en un bestseller internacional, que promete conquistar a los fanáticos del género. La novela en la que se inspira fue ampliamente elogiada por la crítica y los lectores, que resaltan su ritmo atrapante y su fuerte carga emocional.

image De qué va a tratar "Esa Noche" La historia transcurre durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, cuando Elena (Clara Galle) atropella accidentalmente a un hombre con su auto. Presa del pánico, decide llamar a sus hermanas Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero) para pedir ayuda. Al reunirse, las tres deberán tomar una decisión extrema para evitar que la menor termine en prisión y que su hija crezca sin su madre.

El suceso plantea un dilema central que atraviesa toda la serie: ¿hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? A partir de esa noche, las protagonistas se ven obligadas a enfrentarse al peso de la lealtad, los límites del amor fraternal y las consecuencias de sus propias decisiones.

Tráiler de "Esa Noche" Embed - Esa Noche | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de "Esa Noche" Esa noche está basada en la novela del Sunday Times de Gillian McAllister y es producida por Txintxua Films S.L. para Netflix.

La serie fue creada por Jason George, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Marian Fernández Pascal. La ficción está protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes interpretan a tres hermanas atravesadas por un hecho trágico que cambiará sus vidas para siempre. Los guiones están firmados por Jason George junto a Lara Sendim, que además cumple el rol de productora creativa. La dirección corre por cuenta de Jorge Dorado y Liliana Torres.

