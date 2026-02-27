Las acciones de Netflix suben casi un 10% caerse el acuerdo con Warner Bros. Discovery + Seguir en









Paramount mejoró su oferta para comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery incrementándola de 30 a 31 dólares por acción.

Las acciones del gigante del streaming vuelven a subir tras semanas de especulaciones. Depositphotos

Las acciones de Netflix subieron casi un 10% en las operaciones fuera de horario, a más de 92 dólares, después de que el gigante del streaming se negara a aumentar su oferta por Warner Bros. Discovery después de que el consejo de administración de la compañía declarara que la nueva oferta de Paramount Skydance era una "propuesta superior". Las acciones de Netflix habían cerrado el jueves a 84,59 dólares en Wall Street.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En diciembre, Netflix superó a Paramount y cerró un acuerdo para comprar el estudio y los negocios de streaming de Warner Bros. Discovery por 27,75 dólares por acción. Esta semana, Paramount mejoró su oferta para comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo su negocio de cable en dificultades, incrementándola de 30 a 31 dólares por acción.

La decisión de Netflix de no aumentar su oferta por Warner Bros. Warner Bros. controla los derechos de la biblioteca de superhéroes de DC Comics, los derechos cinematográficos y televisivos de Harry Potter, así como los de HBO, que sigue siendo la marca líder en televisión. Sin embargo, los inversores se habían mostrado escépticos sobre la sensatez de los planes de Netflix de comprar el estudio y su división de streaming, tanto por su elevado costo como porque implicaba entrar en áreas como la distribución en salas, que no formaban parte de su negocio principal. Las acciones de Netflix habían caído drásticamente desde que se anunció el acuerdo.

“La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, declararon los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un comunicado conjunto. “Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”.

Los directores de Netflix añadieron: “Esta transacción siempre fue algo ‘bueno tener’ al precio justo, no algo ‘imprescindible’ a cualquier precio”.