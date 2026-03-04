La nueva serie de "La familia Ingalls" de Netflix fue renovada para una segunda temporada antes de su estreno

La serie esta basada en los libros de Laura Ingalls Wilder, fue anunciada originalmente en enero de 2025.

Netflix fijo una fecha de estreno oficial para su serie Little House on the Prairie ( La familia Ingalls ), y también anunció que el programa ya ha sido renovado para la temporada 2.

La nueva serie, basada en la querida serie de libros de Laura Ingalls Wilder , se estrenará el 9 de julio . La serie se anunció inicialmente con una renovación en enero de 2025.

La sinopsis dice: “En parte un drama familiar esperanzador, en parte un relato épico de supervivencia y en parte una historia sobre el origen del Oeste americano, esta nueva adaptación de los icónicos libros semiautobiográficos 'La pequeña casa' de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de quienes dieron forma a la frontera”.

El reparto incluye a Alice Halsey como Laura Ingalls, Skywalker Hughes como la hermana mayor de Laura, Mary, Luke Bracey como Pa, también conocido como Charles Ingalls, y Crosby Fitzgerald como Ma, Caroline Ingalls.

Rebecca Sonnenshine será la showrunner y productora ejecutiva. Joy Gorman Wettels, de Joy Coalition, también será productora ejecutiva junto con Trip Friendly para Friendly Family Productions, Dana Fox y Susanna Fogel. CBS Studios y Anonymous Content Studios producirán para Netflix. Las directoras de la serie son Sarah Adina Smith (101), Julie Anne Robinson (102, 103), Kat Candler (104, 105), Erica Tremblay (106) y Sydney Freeland (107, 108).

Friendly es el hijo de Ed Friendly, quien fue productor ejecutivo de la serie de televisión original.

“Estoy increíblemente agradecido con nuestro maravilloso elenco y equipo, quienes pusieron todo su esfuerzo y dedicación para que nuestra primera temporada cobrara vida”, dijo Sonnenshine. “Estamos deseando compartir esta nueva adaptación de los libros de 'La pequeña casa' con el mundo, y estamos encantados de que Netflix nos dé la oportunidad de continuar la historia”.

Ingalls Wilder publicó ocho libros de "La pequeña casa" en las décadas de 1930 y 1940, y un noveno se publicó póstumamente en 1971. Los libros se basan en su infancia en el Medio Oeste estadounidense a finales del siglo XIX. Hasta la fecha, se han vendido más de 73 millones de ejemplares.