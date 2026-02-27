Netflix escuchó a los fanáticos y estrenó la serie más esperada por los argentinos + Seguir en









La producción, que contará con una participación de un argentino, es de las más esperadas del año.

Esta serie es una de las más esperadas por el público amante del automovilismo. Freepik

Las plataformas de streaming actualizan constantemente sus catálogos para mantener atrapados a sus millones de suscriptores alrededor del mundo. Sin embargo, un reciente anuncio del gigante Netflix logró paralizar por completo al público argentino, generando una ola de reacciones inmediatas frente a un estreno sumamente esperado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los personajes más importantes del país en el último tiempo tendrá varios minutos delante de las cámaras, mostrando la intimidad de su día a día en una de las competencias más importantes del mundo. Con su llegada, el público espera con ansías ver lo que no pudo durante su participación en este deporte.

colapinto verstappen El argentino estará presente en la tira que mostrará todo lo que no se vio de la última temporada de la Fórmula 1. F1 De qué trata Drive to Survive: temporada 8 Con el lanzamiento de su octava edición, esta exitosa tira documental vuelve a poner sobre la mesa una forma distinta de consumir la Fórmula 1. Los primeros adelantos confirmaron que el piloto nacional Franco Colapinto tendrá su propio espacio en la narrativa tras su sorpresiva irrupción deportiva en la escudería Alpine.

Los nuevos capítulos muestran la verdadera intimidad de los corredores y los jefes de equipo durante los tensos fines de semana de competencia. Las grabaciones se meten directo en los lugares donde ocurren los momentos más pesado y dramáticos del automovilismo, donde se exponen las peleas de ego que ocurren lejos de los micrófonos y revelan la enorme presión mediática que soportan los corredores, sus equipos y todos los involucrados en el Gran Circo.

Netflix: tráiler de Drive to Survive: temporada 8 Embed - Formula 1: Drive to Survive | Tráiler oficial de la temporada 8 | Netflix Netflix: elenco de Drive to Survive: temporada 8 Franco Colapìnto Lewis Hamilton

Max Verstappen

Pierre Gasly

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Lance Stroll

Lando Norris

George Russell

Esteban Ocon

Alexander Albon

Nico Hülkenberg

Fernando Alonso

Yuki Tsunoda

Oscar Piastri

Oliver Bearman

Andrea Kimi Antonelli

Temas Netflix

Series