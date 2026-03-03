¿El fin de HBO Max? Qué pasará con la plataforma de streaming tras la compra de Warner Bros.

A la espera de la confirmación oficial de la compra, los responsables de Paramount comienzan a dar detalles del futuro de la plataforma de streaming.

En diciembre, Netflix superó a Paramount y cerró un acuerdo para comprar el estudio y los negocios de streaming ( HBO Max ) de Warner Bros. Discovery por 27,75 dólares por acción. La semana pasada, Paramount mejoró su oferta para comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery , incluyendo su negocio de cable, aumentando la propuesta de 30 a 31 dólares por acción.

El consejo de administración de WBD la aceptó como la "mejor propuesta" y Netflix declinó aumentar su oferta, allanando el camino para el anuncio formal de la fusión entre Paramount y WBD el viernes.

“Como dijimos, planeamos fusionar ambos servicios , lo que hoy nos da algo más de 200 millones de suscriptores de DTC”, declaró el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, durante una conferencia con inversores en la que se detallaron los detalles de la fusión el lunes, según reporta el portal Variety.

“Creemos que esto nos posiciona para competir con los líderes del sector. En Paramount, para mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios en una sola plataforma unificada, y nos vemos adoptando un enfoque similar para esta plataforma en el futuro. Creemos que la oferta combinada, dada la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos permitirá competir con las empresas más importantes del DTC”.

Cómo será la nueva plataforma de streaming que combinará Paramount+ y HBO Max

Aún no queda claro cuál será la configuración del nuevo servicio de streaming combinado ni si HBO Max estará disponible como una plataforma dentro del servicio o totalmente integrado. Sin embargo, Ellison dejó claro que la dirección de Paramount quiere dar a HBO, actualmente dirigida por Casey Bloys, un trato especial para que continúe desarrollando y programando contenido sin la supervisión estricta de los ejecutivos de Paramount.

“Casey y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO”, dijo Ellison, quien comentó a los analistas durante la llamada que Game of Thrones es su serie favorita de HBO. “Y como dijimos, planeamos que pueda operar con independencia, para que HBO pueda, francamente, hacer lo que hace increíblemente bien. Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO. Construyeron una marca fenomenal. Son líderes en el sector, y solo queremos que sigan haciendo más. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia que la que podemos alcanzar de forma independiente”.