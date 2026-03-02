"Harry Styles: Una Noche en Manchester" estará disponible en Netflix: cuándo y desde que hora se podrá ver el show + Seguir en









El recital será la presentación oficial de su nuevo y esperado disco "Kiss All the Time. Disco, Occasionally".

Lo nuevo de Harry Styles llega a Netflix.

Netflix trae a los fans la primera presentación en vivo del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

El esperado recital se podrá ver a partir del domingo 8 de marzo a las 4PM (hora Argentina) a través de Netflix, se trata del show completo que Harry Styles realizará el viernes 6 de marzo en Manchester, Inglaterra.

El nuevo álbum de Harry Styles Kiss All the Time. Disco, Occasionally se lanza oficialmente el 6 de marzo. El show está producido por Fulwell Entertainment.

Embed - Harry Styles: Una noche en Mánchester | Anuncio | Netflix El presente de Harry Styles y su nuevo disco Esta es la era de Harry Styles. En la última década se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea, pero sigue alcanzando nuevos hitos. El cantautor británico presenta ahora un trabajo profundamente personal: Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El álbum llega el 6 de marzo, casi cuatro años después de su clásico moderno Harry’s House, ganador del Grammy a Álbum del Año en 2023.

“Aperture” marca el tono de todo el álbum: experimental, audazmente aventurero, desbordante de originalidad, con un mensaje claro: “We belong together”. Es el sonido de un artista que se siente libre y seguro para probar cualquier cosa, junto a su histórico colaborador Kid Harpoon. Como el resto del disco, abre nuevos caminos para un músico que se niega a repetirse.

Styles sorprendió a todos con sus primeros trabajos como solista, Harry Styles (2017) y Fine Line (2019), editados por Columbia Records. Desafió los clichés con una composición sofisticada que lo consolidó como una voz ferozmente independiente. Harry’s House se convirtió en un fenómeno cultural que rompió records, alcanzando el puesto #1 en 28 países. “As It Was” pasó a ser uno de los mayores éxitos de todos los tiempos, liderando el ranking de Billboard durante 15 semanas -algo sin precedentes para un solista. En 2026 regresa a los escenarios con su gira mundial Together, Together. Kiss All The Time. Disco, Occasionally confirma que sigue llevando los límites más lejos, como uno de los artistas más impredecibles y ambiciosos en el mundo de la música. Nadie puede anticipar cuál será su próximo movimiento —y está claro que a él le gusta que sea así.

