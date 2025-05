Netflix retirará la película interactiva "Black Mirror: Bandersnatch" de su catálogo

“Bandersnatch”, protagonizada por Fionn Whitehead y Will Poulter, es una película de aventuras al estilo "elige tu propia aventura" con 312 minutos de duración (poco más de cinco horas).

El servicio de streaming eliminará "Bandersnatch", lanzado en diciembre de 2018, así como el especial interactivo Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend el 12 de mayo de 2025. Esos fueron los dos últimos títulos interactivos disponibles en el servicio, lo que aparentemente marca el final de los esfuerzos de Netflix por hacer del formato algo popular, aunque al mismo tiempo está ampliando su cartera de juegos.

La retirada de Netflix de sus títulos interactivos originales coincide con su mayor apuesta por los videojuegos. Su página de inicio de TV, recientemente rediseñada , por ejemplo, incluye juegos que se pueden jugar en televisores conectados, como Too Hot to Handle 3 y Oxenfree (descrito como una "historia interactiva"), usando el teléfono móvil como mando. Un representante de Netflix declaró el otoño pasado a The Verge que la tecnología de televisión interactiva de "Bandersnatch" y otros "cumplió su propósito, pero ahora es limitada, ya que nos centramos en iniciativas tecnológicas en otras áreas".