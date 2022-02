Netflix retiró del Festival de Cannes todo su material

Netflix no tiene previsto estrenar películas en el Festival de Cannes, pese a que Andrew Dominik, director de “Blonde”, la biopic de Marilyn Monroe, estaba entusiasmado con presentar el film en la Croisette. Según Variety, si bien Netflix ha sido elogiado por ser la primera y única plataforma on demand global hasta ahora en haber firmado un acuerdo de financiamiento con organizaciones cinematográficas francesas, un regreso en el Festival de Cine de Cannes, dentro o fuera de la competencia, no está en los planes para 2022. Dominik dijo en la pasada Berlinale que esperaba que su película se proyectara en la Croisette, pero las conversaciones con Netflix se han estancado debido a la regla de Cannes, que dicta que todas las películas que compiten deben tener un estreno en cines en Francia.