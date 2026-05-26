De los directores de Avengers: la interesante serie de Netflix que todos dejaron pasar + Agregar ámbito en









Una serie ambientada en San Francisco en los años 80 que muestra desde adentro la vida de los criminales más peligrosos.

La serie de 2019 que pasó desapercibida y hoy tiene una segunda oportunidad. Imagen: Pexels

En el catálogo de Netflix aparecieron varias series y películas que en su momento no lograron el reconocimiento esperado, pero que hoy tienen una nueva oportunidad. Entre thrillers, dramas y series de acción, la popular plataforma subió una propuesta ideal para quienes disfrutan de historias intensas y oscuras.

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Además de contar con una estética muy marcada y escenas cargadas de adrenalina, la producción tiene detrás a dos nombres muy importantes de Hollywood: Joe y Anthony Russo, los directores responsables de algunas de las películas más exitosas del Universo Marvel, incluyendo Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Se trata de Clase mortal (Deadly Class), una serie estrenada originalmente en 2019 que ahora desembarcó en Netflix y que, pese a tener todos los ingredientes para triunfar, pasó bastante desapercibida cuando llegó a la televisión.

Clase Mortal La serie de Netflix de 2019 que está teniendo más repercusiones que cuando se estrenó. Imagen: Netflix

De qué trata Clase mortal La historia se desarrolla en el San Francisco de los años ochenta y sigue a Marcus López, un adolescente huérfano que intenta sobrevivir en un contexto marcado por la violencia y el abandono. Su vida cambia por completo cuando recibe una inesperada invitación para ingresar a una misteriosa academia privada.

Sin embargo, la escuela no es un instituto común: allí estudian los hijos de las familias criminales más peligrosas del mundo. Los alumnos son entrenados en técnicas de asesinato, combate y manipulación mientras deben adaptarse a un entorno lleno de rivalidades y amenazas constantes. Clase Mortal Ambientada en los 80, en San Francisco, es una de las alternativas más interesantes para el fin de semana. Imagen: Netflix A medida que Marcus intenta encajar, también debe enfrentarse a sus propios límites morales. La serie mezcla acción, drama juvenil, humor negro y una fuerte crítica social, todo acompañado por una estética inspirada en los cómics originales de Rick Remender y Wesley Craig. Con episodios cargados de tensión y personajes muy diferentes entre sí, Clase mortal construye una historia oscura y dinámica que atrapa rápidamente. Aunque solo tuvo una temporada, muchos fanáticos todavía consideran que fue una de las cancelaciones más injustas de los últimos años. Netflix: tráiler de Clase mortal Embed - Deadly Class Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix: elenco de Clase mortal Benjamin Wadsworth (Marcus López)

Benedict Wong (Master Lin)

Lana Condor (Saya Kuroki)

María Gabriela de Faría (María Salazar)

Luke Tennie (Willie Lewis)

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