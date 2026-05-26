De los directores de Avengers: la interesante serie de Netflix que todos dejaron pasar

En el catálogo de Netflix aparecieron varias series y películas que en su momento no lograron el reconocimiento esperado, pero que hoy tienen una nueva oportunidad. Entre thrillers, dramas y series de acción, la popular plataforma subió una propuesta ideal para quienes disfrutan de historias intensas y oscuras.
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Una serie ambientada en San Francisco en los años 80 que muestra desde adentro la vida de los criminales más peligrosos.
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Además de contar con una estética muy marcada y escenas cargadas de adrenalina, la producción tiene detrás a dos nombres muy importantes de Hollywood: Joe y Anthony Russo, los directores responsables de algunas de las películas más exitosas del Universo Marvel, incluyendo Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.
Se trata de Clase mortal (Deadly Class), una serie estrenada originalmente en 2019 que ahora desembarcó en Netflix y que, pese a tener todos los ingredientes para triunfar, pasó bastante desapercibida cuando llegó a la televisión.
De qué trata Clase mortal
La historia se desarrolla en el San Francisco de los años ochenta y sigue a Marcus López, un adolescente huérfano que intenta sobrevivir en un contexto marcado por la violencia y el abandono. Su vida cambia por completo cuando recibe una inesperada invitación para ingresar a una misteriosa academia privada.
Sin embargo, la escuela no es un instituto común: allí estudian los hijos de las familias criminales más peligrosas del mundo. Los alumnos son entrenados en técnicas de asesinato, combate y manipulación mientras deben adaptarse a un entorno lleno de rivalidades y amenazas constantes.
A medida que Marcus intenta encajar, también debe enfrentarse a sus propios límites morales. La serie mezcla acción, drama juvenil, humor negro y una fuerte crítica social, todo acompañado por una estética inspirada en los cómics originales de Rick Remender y Wesley Craig.
Con episodios cargados de tensión y personajes muy diferentes entre sí, Clase mortal construye una historia oscura y dinámica que atrapa rápidamente. Aunque solo tuvo una temporada, muchos fanáticos todavía consideran que fue una de las cancelaciones más injustas de los últimos años.
Netflix: tráiler de Clase mortal
Netflix: elenco de Clase mortal
- Benjamin Wadsworth (Marcus López)
- Benedict Wong (Master Lin)
- Lana Condor (Saya Kuroki)
- María Gabriela de Faría (María Salazar)
- Luke Tennie (Willie Lewis)