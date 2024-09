Netflix: una mujer sufre un robo en su casa y junto a su vecino deciden perseguir a los ladrones dando lugar a hechos inesperados

Avalada por las grandes críticas, "Ya no me siento a gusto en este mundo", se trata de un imprevisible cruce entre comedia y thriller que abraza el absurdo de la mejor forma posible.

Ruth y Tony se asocian para resolver un hurto en "Ya no me siento a gusto en este mundo"

Sin embargo, ‘Ya no me siento a gusto en este mundo’, que se puede ver en Netflix, prefiere potenciar el toque cómico para el relato criminal que nos cuenta, centrándose en la particular odisea de su protagonista en lugar de jugar con el posible misterio alrededor de sus acciones.