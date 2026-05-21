Netflix confirmó que la serie "Emily en París" terminará con su sexta temporada + Agregar ámbito en









Se une a otras dos series populares y de larga duración de Netflix, "El abogado del Lincoln" y "El agente de la noche", que la plataforma anunció que terminarán con sus próximas temporadas.

La sexta temporada de Emily in París se filmará en Grecia.

La serie Emily in Paris de Netflix se despedirá con su sexta temporada según anunció la plataforma de streaming mientras tanto la serie inició su último rodaje en Grecia.

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Emily en París se une a otras dos series populares y de larga duración de Netflix, El abogado del Lincoln y El agente de la noche, que la plataforma anunció que terminarán con sus próximas temporadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/2057484059849228428&partner=&hide_thread=false ¡Hola a la temporada final! Un último verano griego antes de que regrese 'Emily en París'. pic.twitter.com/VjQDpeGmP1 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 21, 2026

Netflix encargó una sexta temporada de la serie en enero, después de que la quinta temporada terminara con Emily (Lily Collins) decidiendo regresar a París tras abrir una oficina en Roma de la agencia de marketing para la que trabaja y comenzar (y terminar) una nueva relación sentimental.

El final de Emily en París En un comunicado emitido el jueves, Star comentó sobre el final de la serie: “Hacer Emily en París con este extraordinario elenco y equipo ha sido una experiencia inolvidable. Al embarcarnos en la última temporada, estoy muy agradecida con Netflix, Paramount y, sobre todo, con los fans que nos han acompañado en este increíble viaje. Estamos ansiosos por compartir este último capítulo con ustedes. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas, inspirando sus sueños de viajar y su amor por París. Siempre recordaremos a Emily en París”.

Collins declaró en un video que anuncia la última temporada: “La sexta temporada les brindará todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily. Todo nuestro elenco y equipo están poniendo todo su empeño para que esta sea una fantástica temporada de despedida”. La quinta temporada de Emily en París permaneció cinco semanas en el top 10 mundial de series en inglés de Netflix. Según datos internos de la plataforma, la serie registró 250 millones de visualizaciones (horas totales de visualización divididas por la duración) entre 2023 y 2025.

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