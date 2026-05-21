Netflix continúa apostando fuerte por los k-dramas románticos y de fantasía, un género que en los últimos años logró conquistar espectadores en todo el mundo. Con historias emotivas, giros inesperados y personajes entrañables, muchas series coreanas se transformaron en verdaderos fenómenos dentro de la plataforma.
El k-drama de Netflix sobre viajes en el tiempo que te hará emocionar y creer nuevamente en el amor
La ficción del país asiático está ganando cada vez más terreno en occidente y esta serie llegó para ser de lo más visto.
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Una de las producciones que atrapó al público es Tu tiempo llama, un k-drama que mezcla amor, nostalgia y saltos temporales en una historia capaz de emocionar desde el primer capítulo.
De qué trata Tu tiempo llama
La serie sigue a una joven que atraviesa un profundo duelo tras perder al gran amor de su vida. Mientras intenta continuar con su rutina y superar el dolor, un inesperado acontecimiento cambia completamente su realidad.
De manera misteriosa, la protagonista despierta en el pasado y dentro del cuerpo de otra persona. Allí conoce a un joven que guarda un sorprendente parecido con su novio fallecido, lo que despierta nuevas emociones y muchas preguntas sobre lo que realmente está ocurriendo.
A medida que avanza la historia, comienzan a aparecer secretos, conexiones inesperadas y situaciones que mezclan romance, suspenso y drama. Los viajes en el tiempo no solo modifican la vida de los protagonistas, sino también las decisiones que deben tomar sobre el amor y el destino.
Con una estética cuidada, escenas cargadas de emoción y una trama llena de misterio, Tu Tiempo Llama se convirtió en uno de los k-dramas románticos más comentados dentro de Netflix.
Netflix: tráiler de Tu tiempo llama
Netflix: elenco de Tu tiempo llama
- Ahn Hyo-seop (Koo Yeon-jun)
- Jeon Yeo-been (Han Jun-hee)
- Kang Hoon (Jung In-gyu)
- Kim Yi-kyung (Min-ju)
- Rowoon (Tae-ha)