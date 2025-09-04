Netflix vuelve con una de sus telenovelas colombianas más exitosas: "La venganza de Analía"







La plataforma de streaming estrena este septiembre la segunda temporada de su culebrón colombiano que promete misterio y romance.

"La venganza de Analía", el estreno colombiano de Netflix.

Netflix estrenará la segunda temporada de "La venganza de Analía", una de las telenovelas colombianas más vistas en su catálogo. La plataforma confirmó el regreso de esta producción, que en su primera temporada acumuló millones de reproducciones y se convirtió en un fenómeno entre los seguidores del género dramático.

La serie, que combina intriga, romance y conflictos familiares, se suma a la amplia oferta de contenidos latinoamericanos disponibles en Netflix. Con más de 300 millones de suscriptores en 190 países, la plataforma sigue apostando por producciones que atraen a audiencias diversas, incluyendo ahora juegos interactivos en múltiples idiomas.

De qué se trata "La venganza de Analía" La segunda temporada retoma la historia donde la dejó su predecesora. Según la sinopsis oficial, "Con Mejía en la cárcel, Analía y Pablo intentan reconstruir sus vidas y planificar un futuro juntos". Sin embargo, una nueva amenaza aparece para poner en riesgo todo lo que lograron, prometiendo más giros dramáticos y conflictos emocionales.

La trama original giró en torno a Analía, una mujer que busca justicia tras sufrir una traición, y su relación con Pablo, un hombre atrapado entre el amor y las obligaciones familiares. La primera temporada dejó varios cabos sueltos, especialmente en torno al destino de Mejía, el villano principal, cuya prisión no garantiza el fin de los problemas para los protagonistas. El estreno de esta nueva entrega mantiene la esencia del culebrón clásico, con dosis de suspenso, pasión y rivalidades que caracterizan a las producciones colombianas.

Tráiler de "La venganza de Analía" Embed - La venganza de Analía: Temporada 2 | Clip oficial | Netflix Reparto de "La venganza de Analía" Carolina Gómez

Marlon Moreno

George Slebi

