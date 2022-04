"Élite" temporada 5, llega hoy a Netflix

"El de "Élite" es un universo al que siempre me apetece volver, como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta y me anima. La quinta temporada nos ha quedado tan genial y tan auténtica que estoy seguro de que voy a regresar a él más de dos y más de tres veces", afirma Carlos Montero, creador de la serie. En palabras de Jaime Vaca, cocreador de la serie: "Con cada temporada que consigue, 'Élite' demuestra su riqueza y el montón de historias que aún quedan por contar. Lejos de perder fuelle, no dejan de abrirse nuevas posibilidades y tramas, cada vez más interesantes, más entretenidas y más emocionantes".