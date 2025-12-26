Una mujer reveló que el fallecido actor James Ransone la salvó de una agresión sexual: "Estoy muy agradecida" + Seguir en









Ransone se suicidó el 21 de diciembre a los 46 años. Era conocido por interpretar a Ziggy Sobotka en la serie The Wire y al Eddy Kaspbrak adulto en It: Capítulo Dos.

La historia, hasta ahora desconocida, se viralizó en redes.

Una mujer llamada Molly Watts rindió homenaje al fallecido actor James Ransone, quien murió el domingo pasado, y reveló que una vez la salvó de ser agredida sexualmente mientras eran vecinos.

“Ayer me enteré del fallecimiento de @jamesransone ”, escribió Watts en Instagram. “Normalmente soy reservada, pero quiero decir públicamente que estoy muy agradecido de que este hombre haya existido y no sé si mi vida habría sido la misma si no hubiera existido”.

En su publicación de Instagram, Watts escribió que había vivido en el mismo edificio que Ransone en Chinatown, Los Ángeles, y que una vez la había salvado de un asaltante.

"Me atacaron en la entrada de nuestro edificio. Grité pidiendo ayuda. Nadie vino. Mi atacante me rodeó el cuello con las manos para que dejara de hacer ruido. No podía respirar. Recuerdo la certeza de que iba a morir o a ser violada mientras me asfixiaban hasta quedar inconsciente. PJ oyó mis gritos y corrió a ayudar. Llegó corriendo sin camisa, con un bate o un tubo en la mano; no estoy seguro de cuál, porque nunca lo vi en acción. Asustó a mi atacante, quien huyó. PJ lo persiguió hasta el edificio al que huyó. Gracias a la persecución, la policía pudo identificarlo, un agresor sexual reincidente. PJ me salvó. No sé si habría tenido la misma vida si él no hubiera huido esa noche", de esta manera inició su relato la mujer a través de su cuenta de Instagram.

Continuó: “Incluso de adulta, no estoy segura de cómo habría lidiado con el peso de lo que podría haber sucedido ni cuánto tiempo me tomaría sanar; ya era emocionalmente frágil. Lo que me resulta especialmente difícil con la muerte de PJ es que él vivió con ese tipo de violencia. Lo que yo no sufrí, él lo soportó de otra forma, a una edad en la que no hay defensa emocional y el yo aún se está formando. Tengo la sensación de que la vida de PJ estuvo marcada por lo que le sucedió entonces. Este mundo rara vez es amable con las personas heridas, vulnerables y que se portan mal”.

Entre sus otros trabajos recientes se incluyen Black Phone 2, V/H/S/85, Small Engine Repair, What We Found, Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright y The First. "A lo largo de los años, he pensado en PJ de vez en cuando", añadió Watts. "Quería contactarlo para decirle lo agradecida que estaba de que corriera hacia mis gritos. No lo hice. Lo lamento". También compartió un enlace de GoFundMe para recaudar fondos para la familia de Ransone. El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende de forma anónima, gratuita y voluntaria en la línea 135. La técnica que utiliza es la "escucha activa", con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.