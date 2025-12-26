Polémica en redes por el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino manejando en la ruta + Seguir en









En las imágenes se puede ver a la nena, de apenas 12 años, sentada al volante de un vehículo y conduciendo. Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios cruzados.

El Polaco junto a su hija Alma y Valeria Aquino.

En la tarde de Navidad, Valeria Aquino quedó en el centro de la polémica tras compartir en sus historias de Instagram un video junto a su hija Alma, fruto de su relación con El Polaco. Lejos de pasar desapercibido, el material generó una ola de reacciones y encendió las alarmas entre los usuarios.

En las imágenes se puede ver a la nena, de apenas 12 años, sentada al volante de un vehículo y conduciendo por un camino rural, mientras observa atentamente el trayecto de tierra que tiene por delante.

Junto al video, Aquino escribió una frase que terminó de avivar el debate: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. La reflexión, lejos de calmar las aguas, multiplicó las críticas y los cuestionamientos sobre los límites de la exposición y la responsabilidad adulta.

hija de el polaco manejando Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios cruzados. Mientras algunos defendieron la situación argumentando que se trataba de un entorno controlado y en medio del campo, otros apuntaron al riesgo de naturalizar conductas peligrosas y a la imprudencia de compartir ese tipo de contenido en redes sociales.

La reacción de El Polaco ante el video de su hija manejando En Puro Show revelaron que el padre de la menor no estaba al tanto de la filmación y se encontraba indignado por la situación. "No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá", declaró.

Por su parte, Barby Silenzi, actual pareja del cantante, optó por no opinar sobre el tema ya que mantiene un largo enfrentamiento con la madre de la menor. "Yo no me meto en eso", respondió.

