Lali suma una segunda fecha en River Plate: precios, cómo y dónde conseguir las entradas

Furor por Lali Espósito , la cantante anunció que el 6 de junio se presentará por primera vez en el Estadio Monumental de River Plate . Ahora y tras agotar la primera fecha se suma una segunda para el 7 de junio .

"Como si el sueño de hacer un estadio River no fuera suficiente... vamos por un segundo!!! Todo de ustedes! Que ganas que tenemos de atender al demonio ehhhh! Gracias infinitas por esta fantasía total!", indico Lali a través de sus redes

Este anuncio llega después de un año excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

En estas fechas presentó su álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA” , que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Las entradas ya están disponibles a través de AllAccess. Clientes con tarjetas Visa del Banco Galicia, tienen hasta 6 cuotas sin interés).

Precios y ubicaciones de las entradas para Lali en River Plate

Campo Delantero $130000 + SC

Campo General $70000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $11000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Altas $75000 + SC

Platea Sivori Media $80000 + SC

Platea Sivori Alta $50000 + SC

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.

Su impacto trascendió los escenarios: LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.