"The Carpenter's Son", la película de terror bíblico protagonizada por Nicolas Cage presentó su primer adelanto







Dirigida por Lotfy Nathan, cineasta egipcio-estadounidense, la película ha generado gran expectación tras la publicación de su primer teaser tráiler por Magnolia Pictures.

Nicolas Cage protagoniza una nueva película de terror.

La película de terror bíblica The Carpenter's Son presentó su primer adelanto y ya está dando que hablar. La próxima película de terror franco-estadounidense está protagonizada por Nicolas Cage como "El Carpintero", también conocido como el padre de Jesús, en una versión de terror de la narrativa bíblica.

El resto del elenco esta conformado por FKA Twigs quien da vida a María, Noah Jupe encarna al Niño Jesús, acompañado de Isla Johnston, Souheila Yacoub y Tomer Lev Tov, quien prestará su voz a un ángel.

De qué trata The Carpenter's Son La sinopsis oficial dice: "The Carpenter's Son narra la oscura historia de una familia que se esconde en el Egipto romano. El hijo, conocido simplemente como El Niño, se deja llevar por la duda ante otro niño misterioso y se rebela contra su tutor, El Carpintero, revelando poderes innatos y un destino que escapa a su comprensión. Mientras ejerce su propio poder, El Niño y su familia se convierten en el blanco de horrores, naturales y divinos”.

A diferencia de otras películas bíblicas, esta historia se inspira en el controvertido Evangelio de la infancia de Tomás, un texto apócrifo del siglo II. La trama sigue a Jesús, conocido solo como el Niño, mientras descubre poderes innatos y enfrenta horrores que ponen en riesgo a su familia, escondida en el Egipto romano. El estreno en Estados Unidos está previsto para esta primavera de 2025