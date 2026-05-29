"Spider-Noir" en Prime Video: ¿Tendrá segunda temporada la serie protagonizada por Nicolas Cage?

La esperada nueva serie, producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video, se estrenó globalmente el 27 de mayo.

Spider-Noir , la anticipada nueva serie protagonizada por Nicolas Cage en su primer papel principal para televisión, llegó a Prime Video el pasado 27 de mayo.

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Producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, por primera vez en la historia, los espectadores pueden elegir su propia aventura, ya que la serie creada por Oren Uziel está disponible en dos modalidades: Blanco y Negro Auténtico y Color Real.

Spider-Noir es una serie de acción, basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir, que narra la historia de Ben Reilly (Cage), un veterano y desafortunado investigador privado en la Nueva York de los años 30, quien se ve obligado a lidiar con su vida pasada tras una tragedia profundamente personal, mientras se desempeña como el único superhéroe de la ciudad.

Embed - “Spider-Noir” - Tráiler Final Auténtico en Blanco y Negro | Prime Video

El elenco completo incluye al actor ganador del Oscar Nicolas Cage, el actor ganador del Emmy Lamorne Morris, Li Jun Li, Abraham Popoola, Karen Rodríguez , junto con el actor ganador del SAG Award Jack Hustony el actor ganador del Emmy y nominado al Oscar Brendan Gleeson .

El elenco de estrellas invitadas incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

El director ganador del Emmy Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) dirigió y fue productor ejecutivo de los dos primeros episodios.

Uziel y Steve Lightfoot son co-showrunners y productores ejecutivos. Uziel y Lightfoot desarrollaron la serie con Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, el equipo ganador del Oscar detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

¿Tendrá segunda temporada Spider-Noir?

Amazon no ha anunciado oficialmente si Spider-Noir tendrá una segunda temporada. Es probable que se tome una decisión en las próximas semanas, una vez que comiencen a conocerse las cifras de audiencia.

¿Qué han dicho los creadores sobre una posible segunda temporada?

Los productores ejecutivos de la serie, Miller y Lord, declararon en una entrevista con The Hollywood Reporter que estarían encantados de hacer más. "Somos productores de televisión", afirmó Lord. "No vamos a decir que no".

Además, el productor ejecutivo Oren Uziel explicó cómo la serie puede extenderse fácilmente a una segunda temporada. "Una de las cosas mágicas de cualquier historia de detectives privados es que, si quieres otra historia, solo hace falta que otro cliente llame a la puerta, y entonces llega un nuevo conjunto de casos, un nuevo conjunto de problemas y una nueva aventura", dijo Uziel. "Así que está concebida para tener tantas temporadas como queramos".