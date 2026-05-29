Spider-Noir, la anticipada nueva serie protagonizada por Nicolas Cage en su primer papel principal para televisión, llegó a Prime Video el pasado 27 de mayo.
"Spider-Noir" en Prime Video: ¿Tendrá segunda temporada la serie protagonizada por Nicolas Cage?
La esperada nueva serie, producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video, se estrenó globalmente el 27 de mayo.
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Producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, por primera vez en la historia, los espectadores pueden elegir su propia aventura, ya que la serie creada por Oren Uziel está disponible en dos modalidades: Blanco y Negro Auténtico y Color Real.
De qué trata Spider-Noir
Spider-Noir es una serie de acción, basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir, que narra la historia de Ben Reilly (Cage), un veterano y desafortunado investigador privado en la Nueva York de los años 30, quien se ve obligado a lidiar con su vida pasada tras una tragedia profundamente personal, mientras se desempeña como el único superhéroe de la ciudad.
El elenco completo incluye al actor ganador del Oscar Nicolas Cage, el actor ganador del Emmy Lamorne Morris, Li Jun Li, Abraham Popoola, Karen Rodríguez, junto con el actor ganador del SAG Award Jack Hustony el actor ganador del Emmy y nominado al Oscar Brendan Gleeson.
El elenco de estrellas invitadas incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.
El director ganador del Emmy Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) dirigió y fue productor ejecutivo de los dos primeros episodios.
Uziel y Steve Lightfoot son co-showrunners y productores ejecutivos. Uziel y Lightfoot desarrollaron la serie con Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, el equipo ganador del Oscar detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse.
¿Tendrá segunda temporada Spider-Noir?
Amazon no ha anunciado oficialmente si Spider-Noir tendrá una segunda temporada. Es probable que se tome una decisión en las próximas semanas, una vez que comiencen a conocerse las cifras de audiencia.
¿Qué han dicho los creadores sobre una posible segunda temporada?
Los productores ejecutivos de la serie, Miller y Lord, declararon en una entrevista con The Hollywood Reporter que estarían encantados de hacer más. "Somos productores de televisión", afirmó Lord. "No vamos a decir que no".
Además, el productor ejecutivo Oren Uziel explicó cómo la serie puede extenderse fácilmente a una segunda temporada. "Una de las cosas mágicas de cualquier historia de detectives privados es que, si quieres otra historia, solo hace falta que otro cliente llame a la puerta, y entonces llega un nuevo conjunto de casos, un nuevo conjunto de problemas y una nueva aventura", dijo Uziel. "Así que está concebida para tener tantas temporadas como queramos".
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