Francis Ford Coppola tuvo que vender su isla privada en Belice tras el fracaso económico de la película "Megalópolis"







El ganador del Oscar gastó 120 millones de dólares de su propio dinero para hacer la película, que recaudó 14,4 millones de dólares en todo el mundo.

Coppola sigue buscando recuperar algo tras perder casi 100 millones de dólares.

Después de perder millones de dólares de su proyecto personal, Megalópolis, y poner a la venta una serie de relojes especiales, otro de los activos de Francis Ford Coppola fue vendido.

Esta vez, se trata de una isla privada en Belice donde Coppola, de 85 años, solía vacacionar. La zona, llamada Coral Caye, consta de más de 10 hectáreas, tiene casi 13 kilometros de largo, está a 25 minutos en barco desde tierra firme y es autosuficiente con tanques de agua y paneles solares. Durante los últimos nueve años, el director de El Padrino la ha alquilado; sin embargo, se vendió por 1.8 millones de dólares.

“El Sr. Coppola estaba muy triste de ver que su contrato de arrendamiento llegaba a su fin”, dijo Peter McLean, del Grupo Corcoran, a Mansion Global . “Atesoraba su tiempo en esta isla paradisíaca y era un lugar especial para él”.

Las perdidas millonarias de Francis Ford Coppola tras Megalópolis Esto ocurre después de que el ganador del Oscar gastara 120 millones de dólares de su propio dinero para hacer Megalopolis, que fracasó en taquilla, recaudando 14,4 millones de dólares en todo el mundo. La película fue protagonizada por Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel y Jon Voight.

Durante el estreno de la película en el Festival de Cine de Cannes de 2024, el cineasta habló sobre la costosa producción . “Mis hijos, sin excepción, tienen carreras maravillosas sin una fortuna. Estamos bien. No importa”, dijo Coppola. “Todos ustedes aquí: el dinero no importa. Lo importante son los amigos. Un amigo nunca te defraudará. El dinero puede evaporarse”.

Sin embargo, cuando apareció en un episodio del podcast Tetragrammaton en marzo, Coppola reveló que está arruinado. “No tengo dinero porque invertí todo el dinero que pedí prestado para hacer Megalópolis ”, dijo. “Básicamente se ha ido. Creo que volverá en 15 o 20 años, pero ahora no lo tengo”.

