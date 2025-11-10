La Ciudad comenzó la licitación de un nuevo paso a nivel en Villa Urquiza







Se extenderá entre la Av. Monroe y la calle Franklin D. Roosevelt y las calles Cullen y Dr. Pedro I. Rivera. En total, en Buenos Aires hay 29 pasos bajo nivel.

GCBA

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó este lunes el llamado a licitación para la construcción de un nuevo paso bajo nivel en el barrio de Villa Urquiza. La obra se realizará sobre la calle Av. Álvarez Thomas y vías del Ferrocarril Mitre Suarez. Se extenderá entre la Av. Monroe y la calle Franklin D. Roosevelt y las calles Cullen y Dr. Pedro I. Rivera. El objetivo es lograr una mayor fluidez de tránsito vehicular, eliminando un obstáculo a la circulación.

El cruce entre Álvarez Thomas y las vías Ferrocarril Mitre es un arteria clave del tránsito de Villa Urquiza. Está a pocas cuadras de la avenida Triunvirato, la principal del barrio, del subte B y la estación Urquiza del tren. En el cruce Está involucrado el tránsito de la Av. Monroe que empalma en Av. Álvarez Thomas y gira a la derecha

Con la obra, explica el Gobierno de la Ciudad, el bajo nivel mantendrá el sentido único de circulación que posee actualmente la avenida (sur-norte) y contará con dos carriles de circulación y una longitud total de 255 metros.

Los pasos bajo a nivel de la Ciudad En la ciudad de Buenos Aires hay un total de 29 pasos bajo nivel. Son túneles que se realizan en los cruces de calles o avenidas con vías de tren. Mejoran ostensiblemente la circulación de la zona donde se construyen y mejora la seguridad de peatones y conductores.

En la actualidad se encuentran en ejecución los paso bajo nivel de Federico García Lorca e Irigoyen (ambos en la traza del Ferrocarril Sarmiento) en el barrio de Caballito y el paso bajo nivel peatonal en la Avenida Fomentista (Ferrocarril Mitre) en el barrio de Villa Pueyrredon. En una primera instancia, ambos proyectos fueron conversados con los vecinos para potenciar la obra final.