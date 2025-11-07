Netflix ya está preparando las decoraciones del árbol y dio comienzo a su temporada de películas navideñas, ese catálogo que cada año conquista a los fanáticos del romance, el humor y las historias llenas de nostalgia.
Netflix arranca la temporada navideña con una comedia romántica protagonizada por Alicia Silverstone: ¿Cuándo se estrena?
La actriz de "Clueless" vuelve a la plataforma de streaming con una historia de amor, humor y reencuentros familiares, acompañada por Oliver Hudson.
Así, en medio del furor por los clásicos de diciembre, la plataforma de streaming presentó su primera apuesta original de este año: "Una Navidad EXtra", una producción que marca el regreso de Alicia Silverstone, la recordada Cher Horowitz de "Clueless".
La actriz es una figura inolvidable de los años 90 y ahora vuelve a brillar en el papel de Kate, una mujer que intenta mantener en pie el espíritu festivo a pesar de los enredos familiares y las heridas del pasado. Además, se suma Oliver Hudson, conocido por "Dawson's Creek", como Everett, su ex pareja.
Tráiler de “Una Navidad EXtra”
¿De qué trata “Una Navidad EXtra”?
La historia sigue a Kate, una mujer recién divorciada que decide organizar una última Navidad en la casa familiar antes de venderla. Su idea es despedirse del hogar donde vivió tantos recuerdos junto a sus hijos y su exmarido, Everett.
Pero las cosas se complican cuando él llega acompañado de su nueva pareja, una joven que no tarda en alterar el equilibrio de la reunión.
Así, entre risas incómodas, celos disfrazados de cordialidad y situaciones disparatadas, la película propone una mirada divertida sobre lo que implica cerrar etapas y celebrar las segundas oportunidades.
Con una estética que busca traer la magia de las comedias románticas clásicas, la producción dirigida por Steve Carr llega a Netflix el próximo 12 de noviembre.
Reparto de “Una Navidad EXtra”
- Alicia Silverstone como Kate.
- Oliver Hudson como Everett.
- Jameela Jamil como Tess.
- Melissa Joan Hart como April.
- Pierson Fodé como Will.
- Timothy Innes como David.
- Emily Hall como Sienna.
