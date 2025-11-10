Los inesperados elogios de Lewis Hamilton a Franco Colapinto, en medio de su crisis con Ferrari







El piloto inglés elogió al argentino tras su confirmación para seguir en Alpine en 2026. A su vez, habló de su difícil presente en Ferrari.

Luego de su abandono en el Gran Premio de Brasil, el presente de Lewis Hamilton en Ferrari es una pesadilla. El siete veces campeón del mundo llegó este año a la escudería italiana con grandes expectativas, pero se fue encontrando con muchas dificultades.

Sexto en el campeonato, sin podios en grandes premios y a 66 puntos de su compañero Charles Leclerc, Hamilton atraviesa su temporada más difícil desde su debut en la Fórmula 1.

A pesar de su duro presente, Hamilton mostró una faceta distinta al hablar de un joven piloto que le genera respeto y admiración: Franco Colapinto. El argentino de 22 años fue confirmado por Alpine como piloto titular para la temporada 2026 en la Fórmula 1.

“Está haciendo un gran trabajo. Es un chico encantador, genuino, con mucho peso sobre sus hombros”, dijo Hamilton. “Hicimos un viaje juntos desde Barcelona y tuvimos una conversación muy buena. Es una persona realmente agradable, y eso también se nota cuando corre”, destacó el británico.

No es la primera vez que el británico lo destaca. Ya lo había hecho en su debut y también durante una conferencia de prensa de la FIA en Brasil 2024, cuando resaltó su madurez pese a la presión del estreno.

Qué dijo Hamilton sobre su presente y futuro en Ferrari En una mala temporada, la única victoria de Hamilton llegó en una carrera Sprint, en China. Desde entonces, alternó fines de semana discretos con abandonos inesperados, como el de San Pablo. “Es una pesadilla”, reconoció ante las cámaras, en una entrevista que dejó al descubierto su frustración. Hamilton, en tanto, intenta mantener la calma. Rechazó los rumores sobre una posible salida en 2027 y aseguró que su vínculo con Ferrari “es a largo plazo”. Su compromiso, según repite, se mantiene intacto: “Seguiré trabajando con el equipo y dándoles todo lo que pueda”, declaró en una entrevista con medios británicos. En el entorno del "Cavallino Rampante" valoran su experiencia y liderazgo, incluso en la tormenta.