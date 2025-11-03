Noche de lujo en el festival FUTTTURA de Tini: Chris Martin, Juanes y Miranda! fueron parte del show







La cantante sorprendió a todos sus fans en la última fecha de su festival con invitados estelares.

El cantante de Coldplay sorprendió con su participación en FUTTTURA. @TINIdata

Buenos Aires vibró la noche del domingo 2 de noviembre con el festival FUTTTURA, un evento de gran magnitud impulsado por Tini Stoessel. Fue una noche histórica, ya que contó con una serie de participaciones sorpresivas que hicieron estallar de emoción a las más de 30 mil almas reunidas en el predio de Tecnópolis.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“El festival FUTTURA no solo es un espectáculo, sino un capítulo decisivo que recorre los más de quince años de trayectoria artística de Tini”, dicen desde la producción del show. El show llevó al público a un viaje emocional y sonoro dividido en tres actos, cada uno de los cuales reflejó una era y un género diferente.

La producción fue incluyó tres escenarios monumentales, una banda en vivo completa, un cuerpo de baile de 30 artistas, y una impresionante pantalla LED de 100 metros.

Chris Martin sorprendió con su presencia en el festival FUTTTURA La colaboración más impactante de la noche fue la presencia del vocalista de la icónica banda británica Coldplay, Chris Martin, quien viajó especialmente a Argentina para compartir el escenario junto a su colega y amiga Tini.

El dúo interpretó "We Pray" y "Carne y hueso", desatando una euforia total entre los miles de fans congregados. La aparición del líder de Coldplay consolidó la magnitud internacional de festival organizado por Tini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TINIData/status/1985158850677268972&partner=&hide_thread=false TINI cantando “Carne y Hueso” junto a Chris Martin esta noche #FUTTTURA pic.twitter.com/XecBRzD166 — TINI Data (@TINIData) November 3, 2025 Juanes y Miranda! se sumaron al show de Tini La gran noche no se limitó al vocalista de Coldplay. Futttura contó con la aparición del reconocido cantante colombiano Juanes. La anfitriona y el cantante compartieron escenario para interpretar no una, sino tres canciones: "Fotografía", "Te Pido" y "Acercate". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TINIData/status/1985168405083595133&partner=&hide_thread=false TINI invitó a Juanes para cantar “Fotografias” juntos #FUTTTURA pic.twitter.com/MWus4bvnjv — TINI Data (@TINIData) November 3, 2025 Las colaboraciones estelares continuaron con el emblemático y multipremiado dúo pop argentino Miranda!. Los inconfundibles integrantes, Alejandro Sergi y Juliana Gattas, se sumaron a la celebración junto a Tini para entonar la popular canción "Me Gusta".