Buenos Aires vibró la noche del domingo 2 de noviembre con el festival FUTTTURA, un evento de gran magnitud impulsado por Tini Stoessel. Fue una noche histórica, ya que contó con una serie de participaciones sorpresivas que hicieron estallar de emoción a las más de 30 mil almas reunidas en el predio de Tecnópolis.
Noche de lujo en el festival FUTTTURA de Tini: Chris Martin, Juanes y Miranda! fueron parte del show
La cantante sorprendió a todos sus fans en la última fecha de su festival con invitados estelares.
-
Tras la polémica, se supo cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel
-
Inundaciones en el AMBA: qué pasará con el show de Tini de este sábado 25 de octubre
“El festival FUTTURA no solo es un espectáculo, sino un capítulo decisivo que recorre los más de quince años de trayectoria artística de Tini”, dicen desde la producción del show. El show llevó al público a un viaje emocional y sonoro dividido en tres actos, cada uno de los cuales reflejó una era y un género diferente.
La producción fue incluyó tres escenarios monumentales, una banda en vivo completa, un cuerpo de baile de 30 artistas, y una impresionante pantalla LED de 100 metros.
Chris Martin sorprendió con su presencia en el festival FUTTTURA
La colaboración más impactante de la noche fue la presencia del vocalista de la icónica banda británica Coldplay, Chris Martin, quien viajó especialmente a Argentina para compartir el escenario junto a su colega y amiga Tini.
El dúo interpretó "We Pray" y "Carne y hueso", desatando una euforia total entre los miles de fans congregados. La aparición del líder de Coldplay consolidó la magnitud internacional de festival organizado por Tini.
Juanes y Miranda! se sumaron al show de Tini
La gran noche no se limitó al vocalista de Coldplay. Futttura contó con la aparición del reconocido cantante colombiano Juanes. La anfitriona y el cantante compartieron escenario para interpretar no una, sino tres canciones: "Fotografía", "Te Pido" y "Acercate".
Las colaboraciones estelares continuaron con el emblemático y multipremiado dúo pop argentino Miranda!. Los inconfundibles integrantes, Alejandro Sergi y Juliana Gattas, se sumaron a la celebración junto a Tini para entonar la popular canción "Me Gusta".
Dejá tu comentario