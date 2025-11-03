Murió Donna Godchaux-MacKay, cantante de la banda Grateful Dead







Donna Jean Godchaux-MacKay, vocalista de Grateful Dead durante la década de 1970 y corista de Elvis Presley y Percy Sledge, falleció a los 78 años.

Godchaux-MacKay falleció el domingo tras una larga lucha contra el cáncer, según un comunicado. Murió en el hospicio Alive de Nashville. "Era un alma dulce y de una belleza cálida, y todos los que la conocimos compartimos su dolor", se lee en el comunicado. "La familia solicita privacidad en este momento de duelo. Como dijo Robert Hunter, letrista de Grateful Dead: 'Que los cuatro vientos la lleven a salvo a casa'".

La extensa trayectoria musical de Donna Jean Godchaux-MacKay La cantante fue conocida principalmente por su etapa con Grateful Dead entre 1971 y 1979, junto a su entonces esposo, el teclista Keith Godchaux. Participó en varios álbumes de la banda, comenzando con el triple álbum en vivo “Europe '72” y el disco de 1978 “Shakedown Street”, con influencias disco. Aportó armonías con influencia gospel, además de cantar como solista en canciones como “Sunrise” del álbum “Terrapin Station” de 1977 y en versiones en vivo de “You Ain't Woman Enough” de Loretta Lynn y “Tomorrow is Forever”, compuesta por Dolly Parton.

Además de su paso por grupos como Keith y Donna Godchaux y la Heart of Gold Band, participó en éxitos como “Suspicious Minds” de Presley y “When a Man Loves a Woman” de Percy Sledge, y también apareció en discos de Cher, Boz Scaggs y el cofundador de Grateful, Bob Weir.

Nacida como Donna Jean Thatcher en Florence, Alabama, Godchaux-MacKay trabajó como cantante de sesión en Muscle Shoals antes de mudarse a California en 1970, donde se casó con Keith Godchaux. Tras su paso por Grateful Dead, Keith —quien había luchado durante mucho tiempo contra la adicción a la heroína— falleció en un accidente, lo que la llevó a tomarse un descanso temporal de la música.

Publicó álbumes con Ghosts and the Heart of Gold Band en la década de 1980 y se casó con el bajista David MacKay, regresando a Florence para grabar en Muscle Shoals. Durante las décadas siguientes, publicó música con Donna Jean Band y Donna Jean and the Tricksters.

