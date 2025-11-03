Ricardo Montaner vuelve a Buenos Aires con "El último regreso": cómo y dónde conseguir las entradas







La gira recorrerá América con paradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana. Además visitará varias ciudades de Europa.

Ricardo Montaner vuelve a la Argentina tras años alejado de los escenarios.

Tras varios años de silencio en los escenarios, Ricardo Montaner vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta. En nuestro país, el tour aterrizará el 21 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gira recorrerá América con paradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Ricardo Montaner en Argentina La preventa Banco Ciudad comenzará este miércoles 5/11 a las 16hs en movistararena.com.ar; una vez finalizada la preventa comenzará la venta general. Montaner se presentará además el día 1ro de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

image Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio (más recopilatorios) y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones, Ricardo Montaner es, sin dudas, una de las figuras más influyentes de la música latina, que ha construido un legado artístico sólido caracterizado por letras profundas y una interpretación emocional que trasciende fronteras.

Ha sido nombrado “Cantante del Año” por la revista Billboard y numerosas veces fue considerado en Venezuela como el mejor artista del país. En mayo de 2007 los Premios Billboard lo honraron con su máxima presea: el Premio a la Esperanza.

Ricardo Montaner fue reconocido en el 2024 con el galardón "Latin American Music Awards Legacy" por su extraordinario legado musical e impacto duradero en la industria, consolidando su status como ícono del pop romántico en español.

Temas entradas

Música