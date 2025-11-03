Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por "acoso e intimidación" en el set de "Stranger Things"

Brown interpreta a Eleven en la serie, un personaje con habilidades telepáticas y psicoquinéticas, que se convierte en hija adoptiva de Jim Hopper (Harbour), el jefe de policía local.

Millie Bobby Brown acusó a su compañero de reparto de Stranger Things , David Harbour , de “acoso e intimidación” en el set.

La quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix se estrenará antes de fin de año, pero, según informó el Mail On Sunday, Brown presentó una demanda contra su padre adoptivo en la ficción antes de que se filmaran los nuevos episodios.

Según se dice, Harbour se enfrentó a una investigación interna tras las quejas de Brown , aunque la publicación señala que no hubo acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Una fuente declaró al periódico: “Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso e intimidación antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses ”.

Netflix no se ha pronunciado hasta ahora sobre cualquier investigación, y el periódico informó que se desconoce el resultado de la misma.

La controversia entre David Harbour y Lily Allen

Las acusaciones surgen en un momento en que Harbour también ha estado en los titulares como resultado del nuevo álbum de su expareja Lily Allen, "West End Girl", que trata en gran parte sobre su ruptura.

En una canción en particular, "Madeline", Allen aparentemente narra los detalles de una aventura que Harbour tuvo mientras aún estaban juntos, leyendo una nota de voz del personaje ficticio que da título a la canción. "No puedo creer nada de lo que dices / No estoy convencida de que no te haya follado en nuestra casa", canta.

La noticia de la separación de Allen y Harbour surgió a principios de año , en medio de rumores de infidelidad por parte del protagonista de Stranger Things. A principios de este año, Allen reveló que ingresó en un centro de tratamiento para afrontar el "tormento emocional" de la ruptura.