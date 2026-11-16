Lionel Messi recibirá en Miami un trofeo gigante de plata en reconocimiento a su trayectoria

La Organización Mundial por la Paz entregará una distinción especial al capitán argentino. La obra fue construida en Italia y busca transmitir un mensaje de paz a través del fútbol.

Lionel Messi será homenajeado en Miami con un trofeo de plata de 1,74 metros elaborado en Italia por iniciativa de la Organización Mundial por la Paz.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recibirá en Miami un trofeo gigante de plata de 1,74 metros , elaborado especialmente en Italia como reconocimiento a su trayectoria deportiva. La distinción será entregada por la Organización Mundial por la Paz (OMPP) durante un acto público que reunirá a referentes del deporte, la cultura y la comunidad local.

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Según informó la entidad, se trata de un balón de dimensiones extraordinarias, al que presenta como el trofeo más grande de la historia . La iniciativa busca destacar los valores que, de acuerdo con los organizadores, representa el futbolista argentino: el esfuerzo, la humildad, el trabajo en equipo y la perseverancia.

La ceremonia se realizará en Miami, ciudad donde Messi desarrolla actualmente su carrera deportiva. El homenaje tendrá además un mensaje vinculado con la convivencia entre los pueblos y el papel del fútbol como herramienta de integración, más allá de las fronteras, las religiones y las diferencias culturales.

El reconocimiento fue impulsado por la Organización Mundial por la Paz, cuyo presidente, Carlos Peralta , destacó el compromiso del futbolista argentino con las iniciativas solidarias y los valores asociados al deporte.

"Este trofeo va a ser un mensaje de paz al mundo, como siempre Lionel Messi ha sido un hombre que ha jugado partidos en beneficio de la paz y comprometido con la paz mundial", expresó Peralta.

La pieza fue construida en Italia especialmente para la ocasión y consiste en un balón de plata de 1,74 metros. Para la organización, la obra simboliza la capacidad del fútbol para conectar a personas de distintas nacionalidades, culturas y creencias.

La entidad considera que la figura de Messi trasciende su desempeño deportivo y representa valores que pueden contribuir a promover una cultura de paz y unión entre las comunidades.

Alejandro Roemmers participará del homenaje a Messi en Miami

Entre los participantes de la ceremonia estará Alejandro Roemmers, embajador de una Cultura de Paz, quien viajará a Miami acompañado por otros representantes de la organización.

Durante el encuentro, Roemmers le propondrá a Messi realizar un abrazo simbólico dirigido al mundo como expresión del mensaje de paz que busca transmitir el reconocimiento.

La presentación contará también con la participación de referentes comunitarios, deportistas, artistas y vecinos de Miami, donde reside una importante comunidad argentina e hispana que sigue de cerca la carrera del capitán de la Selección.

Según anticipó la OMPP, el acto tendrá carácter público y estará abierto tanto a los medios de comunicación como a quienes quieran participar del homenaje.

La organización destacó que el reconocimiento busca poner en valor no solo la trayectoria de Messi en el fútbol internacional, sino también su contribución a proyectar el nombre de la Argentina en el mundo.