El cine iraní se llevó los premios mayores del Festival de Mar del Plata Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









La película "La noche que Arezou desapareció", de Arian Vazirdaftari, obtuvo los galardones a Mejor Director y Mejor Film. También se destacó la venezolana "El pez que fuma", ganadora del premio a Mejor Film Latinoamericano.

El cine iraní se llevó los premios mayores del Festival de Mar del Plata.

"Conozco la historia argentina. Conozco las similitudes que tenemos", dijo anoche con voz emocionada Arian Vazirdaftari, un muchacho sencillo, nativo de Irán, al recibir este sábado los dos premios mayores, los de Mejor Director y Mejor Film, del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La película se llama simplemente "La noche que Arezou desapareció", y mezcla el registro de manifestaciones en Teherán con la historia medianamente ficticia de una familia que quiere saber el paradero de la hija menor, a la que alguien vio cuando la subían a una camioneta. El final es abierto, un pariente que "tiene contactos" dice que "la van a devolver". La película fue hecha con un celular y el autor vive en Berlín. No es necesario agregar más. El público, también emocionado, aplaudió a rabiar.

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La otra emoción de la noche la brindaron los diez venezolanos que subieron al escenario desplegando su bandera para celebrar el premio de Mejor Film Latinoamericano a "El pez que fuma", de Luis Fernández, remake de la obra del mismo título que había hecho Román Chalbaud en 1976. La anécdota: en su momento fue muy criticado el desnudo de una actriz que hacía un papel secundario. Era el primer desnudo del cine venezolano, y para colmo lo estaba haciendo una menor de edad. Pasó el tiempo, y esa menor es hoy la protagonista de esta nueva versión. Pequeño detalle: "El pez que fuma" se llama el burdel donde transcurre la acción, y la historia es casi la misma, pero con una perspectiva más atenta al sentir femenino.

Del resto, cabe anotar los galardones del inglés "Elsinore" (Andrew Scott Mejor Actor, y Premio del Público), la brasilera "A professora de francés" (una docente lesbiana agredida por evangelistas, Mejor Actriz Grace Passo, Mención Especial del Jurado, Premio Fipresci), "Truly Naked" (o como mantener la inocencia en el negocio del porno, Mejor Guión), y la japonesa sobre los huérfanos de guerra "Children Untold" (Premio del jurado católico Signis, pero merecía mucho más), la singular "Cebar, frenar, llorar" (Mejor Film Argentino y Premio Cronistas), "Chéjov en Rosario" (Mejor Director Argentino Gustavo Postiglione), el paso de comedia "Teatro in inglish" (Mejor Corto Argentino), y las menciones especiales para el paraguayo "Narciso", basada en un hecho real, la actriz chilena Paulina García por el inquietante "Amor es el monstruo", la actriz argentina Natalia Santiago por "Todavía no es mañana", el corto "El agua nunca es mala", sobre los problemas actuales de la población jujeña con el agua, etc.

Casi todos estos trabajos fueron hechos a pulmón a lo largo de varios años. Algunos pudieron terminarse gracias al Fondo Nacional de las Artes y organismos similares. Lo mismo casi todas las películas representantes de festivales del interior que se mostraron en la sección Perlas. Muchas eran verdaderas perlas. Buena, y muy buena idea la de haber creado esta sección. Y también muy bueno, el regreso de la entrada a bajo precio para jubilados y estudiantes. Quién sabe a qué inteligente se le ocurrió sacarla el año pasado (y el resultado lógico es que mermó notablemente la cantidad de público).

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