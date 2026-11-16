Gérard Depardieu retiró su apelación contra el veredicto de agresión sexual en su contra y reconoce su culpabilidad

La sentencia llega ocho meses después de un sonado y tumultuoso juicio en París en marzo, en el que Depardieu fue declarado culpable de manosear a dos mujeres en el set de rodaje de "The Green Shutters".

Gérard Depardieu anunció que abandona sus planes de apelar el veredicto de agresión sexual y la suspensión de 18 meses que se le impusieron a principios de este año en relación con los hechos ocurridos en el set de rodaje de la película The Green Shutters de Jean Becker en 2021.

" La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Acepto esto y asumo toda la responsabilidad por la condena", escribió la estrella francesa en un comunicado titulado «Escucho» y enviado a los medios locales.

La sentencia llega ocho meses después de un sonado y tumultuoso juicio en París en marzo, en el que Depardieu fue declarado culpable de manosear a dos mujeres en el set de rodaje de The Green Shutters. Su declaración convierte el veredicto y la sentencia, dictados en mayo, en definitivos.

"En los sets de rodaje, durante mucho tiempo me escondí tras la provocación y el humor grosero y sugerente", continuaba la declaración. "Creía que mis comentarios y acciones no tendrían consecuencias. No las tenían, dado que provenían de una persona poderosa como yo en aquel momento… Ahora entiendo que hay un límite entre la impertinencia y la ofensa . Nunca tuve la intención de herir a las mujeres con las que me crucé, pero entiendo que la intención no cambia el daño".

"Esta historia ha causado mucho sufrimiento. No puedo volver atrás en el tiempo, pero he comprendido que pertenecía a un mundo que ha desaparecido, por lo que he decidido abandonar la apelación", concluía.

El juicio celebrado el pasado mes de marzo se produjo tras al menos 20 acusaciones públicas de comportamiento sexualmente inapropiado contra Depardieu, que se remontan a décadas atrás, aunque muchas de estas acusaciones solo han salido a la luz en los últimos años.

También se considera un caso de prueba clave del movimiento #MeToo en Francia , que tardó en adoptarlo, con una especie de silencio casi absoluto en el mundo del cine en torno a la cuestión del comportamiento inapropiado hasta hace poco.

Las acusaciones de agresión sexual contra Gérard Depardieu

Su condena suspendida de 18 meses se relacionaba con agresiones a dos mujeres del equipo de rodaje de The Green Shutters.

En el primer caso, el actor inmovilizó a una decoradora con las piernas y le manoseó los pechos. En el segundo caso, una tercera ayudante de dirección, que testificó bajo el seudónimo de Sarah, declaró que Depardieu le había tocado las nalgas y los pechos en dos ocasiones mientras lo acompañaba en el rodaje.

Varias mujeres, que no presentaron cargos, también prestaron declaración, entre ellas una actriz que alegó que Depardieu le había metido las manos en su entrepierna durante una sesión de fotos en el rodaje de la serie de Netflix Marseille.

En declaraciones a los medios locales tras el comunicado, la abogada defensora de Depardieu, Delphine Meillet, afirmó que la decisión había sido fruto de "un largo período de reflexión y crecimiento personal".