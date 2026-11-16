"Ebenezer", lo nuevo de Johnny Depp, obtuvo el primer puesto en la taquilla mundial tras su estreno en cines + Agregar ámbito en









Ebenezer es la primera película de Johnny Depp en un gran estudio desde "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" de 2018.

El regreso de Depp a una producción en Hollywood tuvo un debut solido en cines.

El regreso de Johnny Depp a Hollywood con Ebenezer obtuvo el primer puesto de la taquilla mundial en su primer fin de semana en cines.

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Dirigida por Ti West, Ebenezer debutó en el número 1 mundial con una recaudación estimada de 42 millones de dólares durante el fin de semana. Esta oscura reinterpretación de “Cuento de Navidad” de Charles Dickens se estrenó en la cima de la taquilla norteamericana con 19 millones de dólares en 3.535 salas, mientras que el público internacional logró un debut aún más sólido de 23 millones de dólares en 63 mercados.

A pesar de las críticas mixtas, el público recibió con entusiasmo la interpretación de Depp como Ebenezer Scrooge junto a un elenco coral que incluía a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Paramount respaldó el lanzamiento con una extensa campaña de marketing global, cuyo eje central fue la aparición sorpresa de Depp caracterizado como su personaje en la Comic-Con de San Diego y el lanzamiento de un tráiler que obtuvo más de 225 millones de visualizaciones en siete días. Las activaciones internacionales abarcaron desde un estreno mundial con temática invernal en Leicester Square y recorridos de fantasmas en Londres hasta una instalación de caléndulas del Día de Muertos en la Ciudad de México, una canción de créditos finales de Mylène Farmer en Francia e integraciones deportivas en la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la NFL y la NBA.

El regreso de Johnny Depp a Hollywood Ebenezer es la primera película de Johnny Depp en un gran estudio desde Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald de 2018. El mismo año en que se estrenó la precuela de Harry Potter, la exesposa de Depp, Amber Heard, escribió un artículo de opinión para The Washington Post en el que alegaba haber sido víctima de violencia doméstica por parte del actor.

Dos años después, Depp perdió un juicio por difamación en el Reino Unido contra The Sun por referirse a él como un "maltratador de mujeres" en su reportaje , y los directivos del estudio le pidieron que renunciara a la franquicia de Animales Fantásticos. En 2022, Johnny Depp ganó un juicio por difamación contra Heard en Estados Unidos, que le otorgó 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos. El jurado determinó que las declaraciones de Heard sobre su matrimonio eran "falsas" y que actuó con "malicia real". En los años posteriores, Depp protagonizó varias películas independientes. En declaraciones previas al estreno de Ebenezer, Depp afirmó que le resultaba imposible explicar lo que significaba para él volver a estar en el centro de atención. "La bienvenida que he recibido es indescriptible. Y es profunda. Son las personas que me han apoyado en las buenas y en las malas, y les debo mucho, muchísimo. Son mis jefes".