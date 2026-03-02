Arcángel llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

El referente de la música urbana llega al Movistar Arena para celebrar sus 20 años de carrera.

Arcángel , la leyenda de la música urbana, llega por primera vez a la Argentina para celebrar sus 20 años de carrera .

Ser “La 8va maravilla” podría sonar a soberbia, pero no en el caso de Austin Agustín Santos, quien se ha ganado con creces este momento de celebración junto a su gente, partiendo en una gira muy especial.

Así el 28 de agosto en el Movistar Arena , los argentinos tendrán el privilegio de disfrutar de la leyenda musical en vivo, presentando las canciones de su reciente material y fusionando recuerdos de una vida artística extraordinaria en un set de temas especialmente elegidos.

La preventa BBVA de entradas será desde el martes 3 de marzo a las 16hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés en tarjetas de créditos, mientras que la venta general será desde el jueves 5 de marzo a las 13hs. A través de www.movistararena.com.ar

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum Arcángel realizó un viaje de 18 días por las Siete Maravillas del Mundo con familia y amigos, viaje que quedó registrado en su canal Youtube y que compartió con su público. "La 8va Maravilla" habla de esta travesía como uno de los momentos más especiales que le tocó vivir, conectando con la historia, la energía y la trascendencia de cada lugar que visitó inspirándolo en lo personal y artístico.

Así, “La 8va Maravilla”, su último álbum rinde homenaje a su pasado, presente y futuro, con la presencia de Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y su propio hijo en grandes colaboraciones.

La extensa trayectoria de Arcángel

Austin Agustín Santos nacido en Estados Unidos, se consolidó como rapero, cantante y compositor y formó parte del dúo Arcángel & De La Ghetto. Con 20 años de carrera, el artista es considerado como uno de los referentes de la música urbana y reggaeton en Latinoamérica.

Durante el 2023 recibió dos estatuillas en los Latin GRAMMYs en las categorías "Mejor Fusión/Interpretación Urbana" y "Mejor Canción Urbana" por "La Jumpa", que hasta la actualidad cuenta con 883 millones de reproducciones en Spotify.

A lo largo de su trayectoria musical, Arcángel realizó colaboraciones con grandes figuras como Bizarrap en la “BZRP Music Session #54” donde marcaron las 179 millones de reproducciones y con Peso Pluma editó “La Chamba” acumulando 43 millones en Spotify.

En enero de este año, Arcángel estrenó “La 8va maravilla”, álbum que celebra sus 20 años de carrera. El material, compuesto por 20 canciones, incluyendo colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Sech, Ricky Martin, Feid, Beele, Kapo, Austin Santos Jr, entre otros.