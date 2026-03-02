Soda Stereo anticipa como será "Ecos", su esperado show de regreso + Seguir en









La confirmación de un nuevo show en vivo de Soda Stereo desató gran entusiasmo y furor entre los fans.

Cada vez falta menos para el regreso de Soda Stereo.

El 21 de marzo llega el estreno mundial de Soda Stereo Ecos, el nuevo espectáculo de Soda Stereo que ya lleva vendidas casi 500.000 entradas en toda la región, arrasando boleterías y agotando funciones en tiempo récord.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, con la misma energía de siempre.

Cómo será el nuevo show de Soda Stereo Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado.

Embed - Soda Stereo on Instagram: "#ECOS" View this post on Instagram La confirmación de un nuevo show en vivo de Soda Stereo desató gran entusiasmo y furor entre los fans. Las redes se colmaron de mensajes reflejando la emoción de miles de seguidores: desde aquellos que vivieron la historia de la banda desde sus comienzos hasta las nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos años.

Todos comparten un mismo deseo: ser parte de este reencuentro histórico.

Gira de Soda Stereo Ecos 21 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

22 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

26 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!

27 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!

28 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!

29 de marzo 2026 - CHILE - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

3 de abril 2026 – MAR DEL PLATA – ARGENTINA – NUEVA FECHA

6 de abril 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

14 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - AGOTADO!!

15 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - AGOTADO!!

16 de abril 2026 - CDMX - MÉXICO - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

18 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO - AGOTADO!!

19 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!

21 de abril 2026 - Monterrey - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!

21 de abril 2026 - Monterrey - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!

22 de abril 2026 - Monterrey - MÉXICO - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

2 de mayo 2026 - Montevideo - URUGUAY- ÚLTIMAS ENTRADAS!!

16 de mayo 2026 - Quito - ECUADOR - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

22 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!

23 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!

24 de mayo 2026 - PERÚ - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

28 de mayo 2026 - COLOMBIA - AGOTADO!!

29 de mayo 2026 - COLOMBIA - AGOTADO!!

30 de mayo 2026 - COLOMBIA - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

4 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

10 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

11 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

10 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

11 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

14 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

15 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

24 de septiembre 2026 - MADRID- ÚLTIMAS ENTRADAS!!