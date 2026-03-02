Usted Señalemelo presenta su nuevo disco con un show íntimo en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas

La banda llega a este momento después de un recorrido que tuvo en TRIPOLAR (2023) y su EP sucesor XTRAPOLAR (2024) un punto de consolidación clave.

A poco más de una semana del lanzamiento de "Términos & Condiciones", su cuarto álbum de estudio, Usted Señalemelo anuncia show en Niceto Club el 1 de abril para presentar oficialmente el disco en vivo.

En Términos & Condiciones , Usted Señalemelo alcanza un punto de madurez donde la sofisticación sonora convive con una emocionalidad directa. Producido por el trío junto a Rafa Arcaute y LAMADRID , el disco se mueve con soltura entre la pista y la introspección, en una síntesis cosmopolita pero profundamente propia que expande el universo del trío sin diluir sus raíces .

Las colaboraciones con Portugal. The Man en “Dando Vueltas” y el aporte de Jay de la Cueva en “Prácticas” se integran al disco como extensiones orgánicas, ampliando el su horizonte sonoro sin perder coherencia. Que se trate de los primeros feats de estudio en su historia no es un detalle menor: confirma una etapa de fuerte apertura y ambición creativa.

El presente de Usted Señalemelo

La banda llega a este momento después de un recorrido que tuvo en TRIPOLAR (2023) y su EP sucesor XTRAPOLAR (2024) un punto de consolidación clave. Ese tercer álbum les valió el Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo, una nominación al Latin Grammy, una gira internacional por más de 40 ciudades de América y Europa, y su histórico show 360º en el Luna Park.

Luego de ese ciclo expansivo, Usted Señalemelo regresó con Términos & Condiciones, un trabajo donde profundizan su búsqueda y salen airosos con un pop electrónico infalible. Para su presentación, la banda eligió volver a un formato ya conocido: solo los tres sobre el escenario, retomando la dinámica con la que comenzaron hace 10 años. La diferencia es que ahora, la decisión de llevar el disco a Niceto no responde a una cuestión de escala, sino a un guiño a sus fans y una celebración a su nueva etapa artística.