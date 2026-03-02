Suicidal Tendencies y Madball juntos en Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Las leyendas del crossover y del hardcore se presentarán juntas el próximo 8 de marzo en el Teatro de Flores.

Suicidal Tendencies vuelve a la Argentina.

Suicidal Tendencies y Madball, leyendas del crossover y del hardcore, se presentarán juntas el próximo 8 de marzo de 2026 en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806, C.A.B.A.), para brindar una noche histórica llena de energía y clásicos.

Suicidal Tendencies, encabezados por el icónico Mike Muir, y Madball, los reyes del hardcore neoyorquino liderados por Freddy Cricien, prometen un show espectacular que recorrerá lo mejor de sus impresionantes trayectorias.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de Suicidal Tendencies y Madball en Argentina Las entradas disponibles en Sistema Passline: https://www.passline.com/eventos/suicidal-tendencies-madball

image Considerados una de las bandas más influyentes del crossover thrash, Suicidal Tendencies ha mantenido su actitud desafiante y su estilo explosivo durante más de cuatro décadas. Con un legado que ha dejado una huella profunda en el punk rock, el thrash metal y el hardcore, la banda regresa a Argentina con una alineación de lujo que promete un espectáculo inolvidable. En esta gira, Suicidal Tendencies cuenta con la colaboración de Tye Trujillo, hijo de Rob Trujillo (Metallica) en bajo, de los guitarristas Dean Pleasants y Ben Weinman, conocido por su trabajo en The Dillinger Escape Plan.

La banda promete un setlist repleto de clásicos de su extensa discografía, incluyendo himnos como "Institutionalized", "War Inside My Head", "Possessed to Skate" y “How Will I Laugh Tomorrow”. Además, los fans podrán disfrutar de temas de discos esenciales como Join the Army (1987), Lights... Camera... Revolution! (1990) y su álbum debut homónimo de 1983.

Formada a finales de los años 80, Madball es, junto a Agnostic Front, una de las bandas pilares del hardcore neoyorquino. Considerados como "bandas hermanas", Madball comparte con Agnostic Front no solo la influencia musical, sino también una historia familiar profunda: el vocalista Freddy Cricien es el hermano menor de Roger Miret, cantante de Agnostic Front.

