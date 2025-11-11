Nonpalidece cierra el año en Buenos Aires con dos shows especiales: cómo y dónde conseguir las entradas

Será el cierre de un año marcado por grandes hitos: una extensa gira internacional y el lanzamiento del documental Hecho en Jamaica, entre otras cosas.

Nonpalidece se prepara para despedir un 2025 consagratorio con dos shows especiales en La Trastienda, los días 3 y 10 de diciembre , un escenario emblemático en la historia del grupo y punto de reencuentro con su público porteño.

Las entradas para los shows de diciembre de Nonpalidece están disponibles a través del portal Passiline.

Durante este último mes, la banda estuvo girando y recorriendo escenarios de distintas latitudes en México, El Salvador y Costa Rica presentando su más reciente trabajo discográfico: “Hecho en Jamaica”.

En su paso por México, se presentaron por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México. La gira también incluyó paradas en Monterrey y Guadalajara, donde fueron recibidos con una gran respuesta por parte de sus fans. En Costa Rica y El Salvador, el grupo compartió la esencia del reggae argentino y repasó los clásicos que forman parte de su legado.

De regreso a Argentina, Nonpalidece estuvo en Mendoza y ahora irán a Haedo, Tortuguitas y Mercedes. Además del gran cierre de año con dos fechas únicas en La Trastienda.

El show del Movistar Arena de Nonpalidece llega a Flow

Pero eso no es todo: próximamente se estrenará en Flow el registro audiovisual del show en el Movistar Arena, donde Nonpalidece presentó oficialmente Hecho en Jamaica ante miles de personas. Este material registra por primera vez el despliegue escénico y sonoro de la banda en uno de los conciertos más significativos de su historia, reflejando la energía del público y la potencia del repertorio. Un lanzamiento imperdible que acompaña el legado de este disco grabado en la cuna del reggae.

Además, recientemente estrenaron en la misma plataforma el documental “Hecho en Jamaica”, que registra la experiencia de la banda grabando en los míticos estudios de la cuna del reggae—, y que ofrece una mirada cercana al proceso creativo y técnico detrás de ese viaje.