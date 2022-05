Carmen Mola son tres señores,y ahora también millonarios

Agustín Martínez: También nosotros queremos saberlo. Hubo mucho ruido con que tres hombres firmaran con un seudónimo femenino, polémica sin mucho sustrato, el seudónimo forma parte de la historia de la literatura.

P.: Es que ustedes hicieron demasiado real a esa burguesa profesora de álgebra que decide dedicarse a novelista.

Jorge Díaz: Solo dijimos que era profesora de colegio y alguien dijo que era de universidad, y alguien catedrática de álgebra, y nosotros ni siquiera sabemos lo que es el álgebra, somos de letras. Mola fue el juego de tres amigos: vamos a hacer una novela, y uno nunca espera que las cosas se conviertan en un éxito, se lo intenta toda la vida y se lo consigue por donde menos se lo espera. A Carmen no le íbamos a hacer biografía, pero teníamos que decir algo de ella en la solapa del libro, y así salió que es profesora, que sus hijos ya son mayores y por eso escribe. Eso que para nosotros era una tontería se convirtió en algo aspiracional: ahora puedo hacer lo que tanto quería hacer en mi vida. Carmen fue un buen personaje, a nuestro pesar.

P.: Una dama que escribe novelas policiales truculentas.

J.D.: Era truculenta antes de ser mujer, y antes de ser tres hombres. Hicimos unas novelas un poco truculentas y después dijimos de quién eran. Queríamos que las novelas se defendieran solas, sin necesidad de tener detrás un autor que tiene no sé cuántos seguidores en las redes sociales y nosotros no teníamos nada de eso. Bueno teníamos el ser guionistas, y no es cierto que la televisión acabe con los lectores, la televisión acaba con los autores, vives tan bien que ya no quieres otra cosa.

P.: Bueno, ahora tienen a Mola que ya lleva una trilogía de exitosas novelas.

Antonio Mercero: Tetralogía, porque ahora sale la cuarta entrega. No sé cuántas haremos mientras no nos cansemos de nosotros mismos y del personaje.

P.: ¿Cómo se escribe una novela de a tres?

A.M.: Trabajamos muchas veces en equipo no solo en escribir guiones sino en la creación de series para televisión. La ventaja del número impar es que no hay una jerarquía que decida por encima de los demás, y si hay un punto de desacuerdo hay que votar y se decide, y se sigue avanzando.

J.D.: Descubrimos que el guión se puede llevar a las novelas. “La novia gitana”, la primera de Mola, comenzó con una gitana a la que matan antes de la boda, y cada uno fue agregando un “y sí…” hasta llegar a la trama completa y la historia que queríamos contar. Como guionistas buscamos un arranque potente, puntos de giro, sorpresas, los personajes, el tema que subyace, con la máxima de no aburrirás. Son novelas muy reescritas por todos, muy baqueteadas, que nos exige aceptación y respeto por el talento de los otros.

P.: En “La bestia” hicieron una novela del siglo XIX con mucho de Galdós y de Dickens.

J.D.: Tanto Dickens como Galdós son nuestros faros. Veníamos trabajando en la serie de la inspectora Elena Blanco, que son thrillers, y nos apetecía salir de la zona de confort, poner a prueba a Carmen Mola a ver si además de policiales contemporáneos, podía entrar en una historia diferente. El titular con que trabajamos fue: Dickens pasado por la trituradora de Carmen Mola, una niña huérfana en una sociedad muy desigual que va encontrando aliados y enemigos, lo que nos lleva a un retrato de la época, y ahí sumamos a Galdós, Larra, Mesonero Romanos y Victor Hugo.

P.: ¿Dar el premio a “La bestia” le sirvió a Planeta para sacarle tres autores de thrillers a Penguin Random House?

J.D.: El premio no te lo dan si no te presentas. Nos dijimos: nos ha quedado una novela muy premio Planeta, ¿por qué no probamos? Teníamos que acabar con el anonimato de Carmen Mola, porque nos iban a pillar y por vanidad, no puede ser que tengas un éxito y nadie sepa que eres tú. El Planeta nos permitió decir que esa somos nosotros. No nos han robado, nos hemos presentado. Y la próxima novela de Elena Blanco “Las madres” sale de nuevo en Alfaguara, de Penguin. Jugamos para River y Boca a la vez.

P.: ¿Y ahora en qué andan?

A.M.: Se está terminando de rodar la primera temporada de la adaptación de “La novia gitana”, y tenemos la intención de escribir novelas individuales. Los tres tenemos novelas publicadas antes de Carmen Mola y él premio nos está llevando a sitios donde no conseguimos llegar antes.