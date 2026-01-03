¡Nueva temporada! Disney+ se prepara para el regreso de su sitcom mejor puntuada + Seguir en









La plataforma confirmó el estreno en enero y anticipó las nuevas aventuras con las que se encontrará el elenco original.

La aclamada serie de Disney+ regresa en enero 2026. Gentileza - People

Una aclamada y divertida comedia que retrata el día a día de una escuela pública ya tiene fecha confirmada para volver a la pantalla de Disney+. Después de varias entregas exitosas, la serie renueva su historia con una nueva temporada.

Muchos fanáticos del show están esperando al estreno, ya que la producción se convirtió en una de las propuestas más vistas y reconocidas de los últimos años dentro del género humorístico.

Colegio Abbott Gentileza - Disney Plus ¿De qué se trata "Colegio Abbott"? "Colegio Abbott" es una serie de comedia ambientada en una escuela primaria pública de Filadelfia. La trama gira alrededor de un grupo de docentes que enfrenta la falta de recursos, las decisiones del distrito escolar y los problemas típicos del sistema educativo.

A pesar de los distintos obstáculos con los que se encuentran, los maestros mantienen firme su vocación y buscan que sus alumnos tengan mejores oportunidades. Además del humor, la historia cuenta con un poco de crítica social y con situaciones que reflejan la realidad de muchas instituciones educativas.

Desde su debut, la producción recibió elogios por su guion y por la química entre los actores. En sus primeras temporadas se ganó premios Emmy, Golden Globes y Critics Choice Awards.

Tráiler de la 5ta temporada de "Colegio Abbott" El tráiler de la nueva temporada, que se estrenará el 7 de enero, se puede encontrar acá: Embed - Abbott Elementary Season 5 Trailer (HD) comedy series Reparto de "Colegio Abbott" El elenco principal cuenta con todos los actores y actrices originales: Quinta Brunson

Tyler James Williams

Janelle James

Chris Perfetti

Lisa Ann Walter

Sheryl Lee Ralph

William Stanford Davis El hecho de que el reparto completo siga en la serie, incluso en su 5ta temporada, es uno de los puntos más fuertes de la serie, ya que deja a los fanáticos a la espera de los nuevos episodios.

