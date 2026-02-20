Murió Eric Dane: su patrimonio, quiénes son las herederas y su última decisión de amor con Rebecca Gayheart

El actor de "Grey’s Anatomy" y "Euphoria" fue diagnosticado en 2025 con ELA, un trastorno neurodegenerativo progresivo.

Eric Dane murió a los 53 años luego de enfrentar durante meses una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica ( ELA ) . La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el actor falleció acompañado por su esposa, Rebecca Gayheart , y sus dos hijas, Billie y Georgia, en un entorno íntimo.

Reconocido por su papel del doctor Mark Sloan en "Grey's Anatomy" y por su trabajo como Cal Jacobs en "Euphoria" , Dane había hecho público su diagnóstico en abril de 2025 . En los últimos meses, su estado se había vuelto cada vez más delicado .

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño . Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, detalló el comunicado publicado por la revista "People".

Eric William Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Durante su adolescencia practicó deportes, especialmente waterpolo, pero su interés cambió cuando participó en una obra escolar y decidió dedicarse a la actuación .

Se mudó a Los Ángeles en los años 90 y comenzó con pequeños papeles en series televisivas. Apareció en producciones como "The Wonder Years", "Roseanne", "Married... with Children" y "Gideon’s Crossing" .

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó en 2006 cuando se incorporó a "Grey's Anatomy" como el doctor Mark Sloan. Lo que comenzó como una participación recurrente se transformó en un rostro central durante seis temporadas, hasta su salida en 2012, tras la muerte de su personaje en la ficción.

En paralelo, actuó en "X-Men: The Last Stand" (2006) y "Marley & Me" (2008), además de aparecer en producciones como "Charmed" y "Open Water 2".

Entre 2014 y 2019 encabezó el drama militar "The Last Ship", donde interpretó al capitán Tom Chandler, un rol que mostró su faceta más dramática y de acción. Más adelante volvió a captar la atención del público con su papel de Cal Jacobs en "Euphoria".

Su vida profesional también estuvo atravesada por momentos difíciles. En distintas entrevistas habló abiertamente sobre su lucha contra la adicción al alcohol y reconoció recaídas durante su etapa en la producción de Shonda Rhimes.

El 10 abril de 2025, Dane reveló públicamente que padecía ELA. “Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”, detalló al programa "Good Morning America".

Tras consultar a distintos especialistas y luego de 9 meses de estudios neurológicos, recibió el diagnóstico definitivo. La noticia, contó en entrevistas, lo dejó en estado de shock.

Lejos de ocultarse, decidió hablar con franqueza sobre su condición. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, le remarcó el actor a la periodista Diane Sawyer.

Participó en campañas de concientización y colaboró con organizaciones dedicadas a la investigación de la enfermedad. En redes sociales compartió reflexiones sobre el impacto de la afección y alentó a otras personas a realizar consultas médicas ante síntomas persistentes.

Incluso después del diagnóstico, continuó trabajando. Realizó apariciones especiales y avanzó en la escritura de sus memorias, tituladas "Book of Days: A Memoir in Moments".

Su último trabajo fue un cameo en la segunda temporada de la serie "Mentes brillantes", donde interpretó a un bombero diagnosticado con ELA. Este papel le valió una ovación de más de diez minutos.

Su fortuna y distribución de la herencia

De acuerdo con estimaciones de Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Eric Dane al momento de su muerte rondaba los 7 millones de dólares. Esa cifra provenía principalmente de sus contratos en la industria del entretenimiento, campañas publicitarias con marcas de lujo y distintas inversiones inmobiliarias.

Su situación conyugal tiene un peso clave en la distribución de esos bienes. Dane se casó con Rebecca Gayheart el 29 de octubre de 2004 en Las Vegas. Cuatro años después fueron parte de un escándalo mediático por la filtración de un video íntimo en el que aparecían ambos junto a la ex reina de belleza Kari Ann Peniche.

En 2018 iniciaron el proceso de divorcio, pero nunca lo finalizaron. En marzo de 2025 retiraron formalmente la solicitud, apenas un mes antes de que el actor hiciera público su diagnóstico de ELA.

"Estoy agradecido por tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", expresó Dane en la portada de la revista "People" en ese momento.

A pesar de haber llevado vidas separadas en los últimos años, ambos insistían en que seguían unidos. Gayheart explicó en entrevistas que habían encontrado una “nueva normalidad” y que funcionaban como un equipo sólido en la crianza de sus hijas.

"Seguimos casados, pero separados, él siempre será mi familia, vivamos en la misma casa o no, estemos casados o no", detalló la modelo a "E! News" en abril de 2025.

Esa decisión implica que Gayheart, en calidad de cónyuge, se quedará con los bienes adquiridos durante el matrimonio, mientras que Billie y Georgia, de 15 y 14 años, se convierten en las principales herederas directas.